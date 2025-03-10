Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SHOW IDOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SHOW IDOL
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 2 đường số 12, khu nhà ở Nam Phan, phường Tân Thuận Đông,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Livestream bán hàng các sản phẩm về mỹ phẩm như mi giả, mascara v.v và các sản phẩm khác của công ty
Tư vấn, chăm sóc khách hàng
SẼ có nhân viên hỗ trợ live
Phối hợp và thực hiện những yêu cầu khác của công ty
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ /LGBT từ 18-30
Ưu tiên các bạn hoạt ngôn , không nói giọng địaphương, giọng nhẹ nhàng dễ nghe
Tự tin trước ống kính , nhanh nhẹn , hoạt bát
Khuôn mặt ưa nhìn, mắt đẹp là một lợi thế
Có đam mê hoặc muốn thử sức với livestream, bán hàng
Nghiêm túc với công việc
Có thể đi làm luôn
Ưu tiên các bạn hoạt ngôn , không nói giọng địaphương, giọng nhẹ nhàng dễ nghe
Tự tin trước ống kính , nhanh nhẹn , hoạt bát
Khuôn mặt ưa nhìn, mắt đẹp là một lợi thế
Có đam mê hoặc muốn thử sức với livestream, bán hàng
Nghiêm túc với công việc
Có thể đi làm luôn
Tại CÔNG TY TNHH SHOW IDOL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10.000.000 - 25.000.000VND (HOA HỒNG UP TO 1,5% DOANH THU (TÙY THEO SẢN PHẨM)
(Sếp dễ tính deal lương thoải mái theo năng lực)
Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Thưởng lễ, Tết,...hấp dẫn
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
Có môi trường rèn luyện và làm việc với sếp người Trung Quốc
(Sếp dễ tính deal lương thoải mái theo năng lực)
Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Thưởng lễ, Tết,...hấp dẫn
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
Có môi trường rèn luyện và làm việc với sếp người Trung Quốc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHOW IDOL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI