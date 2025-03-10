Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SHOW IDOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 2 đường số 12, khu nhà ở Nam Phan, phường Tân Thuận Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Livestream bán hàng các sản phẩm về mỹ phẩm như mi giả, mascara v.v và các sản phẩm khác của công ty

Tư vấn, chăm sóc khách hàng

SẼ có nhân viên hỗ trợ live

Phối hợp và thực hiện những yêu cầu khác của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ /LGBT từ 18-30

Ưu tiên các bạn hoạt ngôn , không nói giọng địaphương, giọng nhẹ nhàng dễ nghe

Tự tin trước ống kính , nhanh nhẹn , hoạt bát

Khuôn mặt ưa nhìn, mắt đẹp là một lợi thế

Có đam mê hoặc muốn thử sức với livestream, bán hàng

Nghiêm túc với công việc

Có thể đi làm luôn

Quyền Lợi

Lương từ 10.000.000 - 25.000.000VND (HOA HỒNG UP TO 1,5% DOANH THU (TÙY THEO SẢN PHẨM)

(Sếp dễ tính deal lương thoải mái theo năng lực)

Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Thưởng lễ, Tết,...hấp dẫn

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.

Có môi trường rèn luyện và làm việc với sếp người Trung Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển

