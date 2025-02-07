Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 19 Tố Hữu, Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch tìm kiếm KOL, KOC của nền tảng xã hội Tiktok

Tìm kiếm, đàm phán, book lịch các KOL,KOC phù hợp với sản phẩm của công ty

Lên hợp đồng, giải quyết khiếu nại trong quá trình làm việc với KOL, KOC

Quản lý và phân phối ngân sách phù hợp cho từng chiến dịch

Chọn KOL phù hợp với mục tiêu của từng chiến dịch

Hỗ trợ sản xuất nội dung của KOL: cung cấp thông tin & hình ảnh, theo dõi quay video và chụp ảnh, phản hồi và xác nhận nội dung

Phối hợp với bộ phận khác của công ty để thuận lợi trong quá trình booking và đạt hiệu quả cao

Các sản phẩm công ty cần booking là những sản phẩm chất lượng, uy tín nhập khẩu từ Úc và phân phối độc quyền.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ứng viên có kinh nghiệm booking từ 1 - 2 năm fulltime

Ưu tiên ngành hàng mẹ và bé

Kỹ năng đàm phán tốt

Có kinh nghiệm xử lý hợp đồng, tình huống phát sinh

Chủ động, có trách nhiệm trong công việc

Cẩn thận, nhanh nhẹn và tinh thần học hỏi cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:

Thu nhập: Lương cứng từ 10.000.000 - 12.000.000VND + Phụ cấp + Hoa hồng. Tổng thu nhập từ 13.000.000 - 15.000.000VNĐ hoặc hơn.

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương thứ 13,14,15

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Về các cơ hội phát triển:

Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia, coaching và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ.

Về môi trường và con người:

Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) siêu thú vị định kỳ hàng tháng

Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..

Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do

Văn phòng tiện ích: Ghế massage, thảm nghỉ trưa, tủ sách, tủ nước & đồ ăn nhẹ free hàng ngày

Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Địa điểm làm việc:

Tầng 3, Sảnh A, Tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin