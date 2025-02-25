Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH KIMNAIL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 106, nhà A4, Tập thể 128C Đại La, P Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội., Quận Hai Bà Trưng

Hoạt động Livestream:

_Livestream Tiktok/Shopee/ Lazada (4 tiếng/ ngày)

_Phối hợp team livestream vào các ngày spike (ngày đôi/ ngày 15, 25 và các phiên live đặc biệt) 10-12 tiếng.

Sản xuất content:

_60 video/ tháng kênh vệ tinh đa nền tảng (được đào tạo).

Hoạt động với KOC:

_Mời 50 - 100 KOC/ tháng (SL tùy từng tháng)

_Tìm kiếm 10 - 20 sản phẩm/ đối tác Affiliate chéo phù hợp/ tháng

_Triển khai chương trình thúc đẩy review cho KOC

_Đánh giá sàng lọc KOC

Hoạt động quản lý sàn:

_ Cập nhật các thông tin CTKM, Siêu Sale trên các sàn (tiktokshop, shopee), lên nội dung thông báo trên kênh, banner trên sàn

_ Đăng ký CTKM trên sàn, trao đổi update đăng ký thông tin với BD sàn

_Cập nhật thông tin sản phẩm

Hoạt động khác:

_ Hỗ trợ các công việc khác của team

_ Tổng hợp báo cáo công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên độ tuổi: 22 - 28 tuổi

Năng động, thích sản phẩm làm đẹp cho nữ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream bán hàng, quản lý sàn TMĐT, ngoại hình, tay đẹp (sản phẩm nailbox chủ yếu quay tay).

Tại CÔNG TY TNHH KIMNAIL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

_Hoa hồng hàng tháng:

Vượt doanh số 500k/ 10% doanh số vượt chỉ tiêu.

10.000 followers thưởng 1.000.000 vnđ

Hoa hồng affiliate 20%/ tổng thu nhập sau thuế

Hoa hồng chỉ áp dụng nhân viên chính thức

_ Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIMNAIL BEAUTY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIMNAIL BEAUTY