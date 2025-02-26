Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TQ Building, Ng. 111 Triều Khúc, Thanh Trì, TP. Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Quản trị hệ thống kênh Youtube.

Đăng tải video lên hệ thống kênh quản lý theo kế hoạch.

Chỉnh sửa video: Cắt, ghép, biên tập video, tạo ảnh thumbnail cho video.

Chăm sóc kênh: Comment tương tác với người xem, các nghiệp vụ promote cho video/kênh.

Phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh: Analytics… => Đưa ra các nhận định, đánh giá giúp kênh phát triển

Nghiên cứu insight khách hàng.

Phân tích chiến thuật kinh doanh của các kênh đồng nghiệp.

Thu thập, phân tích, đánh giá các xu thế phát triển của nhóm chủ đề trên Youtube.

Phối hợp nhóm sản xuất để đề xuất xu hướng nội dung, test nội dung sau khi hoàn thành và promote thúc đẩy khán giả

Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing; Thương mại điện tử; Kinh tế, …

2. Kiến thức, kỹ năng:

2.

Kiến thức, kỹ năng:

Kinh nghiệm: Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

6 tháng - 1 năm

Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu tốt

Kỹ năng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, video: Premiere, Photoshop cơ bản

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, phối hợp tốt.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt

Bám đuổi mục tiêu

Có kiến thức và khả năng tìm hiểu về khán giả ở các thị trường khác nhau đặc biệt là thị trường Âu Mỹ là một lợi thế.

3. Ngoại ngữ:

3.

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh: Đọc hiểu và viết cơ bản

4. Phẩm chất, thái độ:

4.

Phẩm chất, thái độ:

Cầu thị phát triển

Ham học hỏi

Sáng tạo trong công việc

Thái độ làm việc nghiêm túc

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Lương cơ bản từ 9 - 10 triệu/tháng. (Thu nhập 10 - 15 triệu)

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết (08/03; 10/03 âm lịch; 30/04; 01/05; 02/09; 17/09; 20/10; 19/11; 24/12)

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch.

2. PHÚC LỢI:

2.

PHÚC LỢI:

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức

Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

3.

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng:

+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia - Chuyên gia cao cấp

+ Nhân viên - Chuyên viên - Trưởng nhóm - Trưởng bộ phận - Giám đốc chuyên môn

4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

4.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội

Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.