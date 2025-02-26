Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
JobsGO Recruit

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 18

- 20 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và Chiến lược Marketing
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Lập kế hoạch và phân bổ ngân sách marketing hiệu quả.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành.
Đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing thông qua các chỉ số KPI, ROI, ROAS.
Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế để tối ưu chiến lược tiếp cận HSSV, phụ huynh và tăng danh sách HSSV.
2. Quản lý và Chiến lược Truyền thông
2.
Quản lý và Chiến lược Truyền thông
Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu Trường trên các nền tảng digital, báo chí, sự kiện.
Định hướng nội dung truyền thông, quản lý thông điệp thương hiệu.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với báo chí, KOLs, Influencers.
Quản lý khủng hoảng truyền thông, đảm bảo hình ảnh thương hiệu nhất quán.
Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hoạt động CSR để nâng cao nhận diện thương hiệu Trường.
3. Quản lý Hoạt động Digital Marketing
Giám sát và tối ưu hiệu suất các kênh Digital Marketing (SEO, SEM, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads…).
Quản lý nội dung website, mạng xã hội, email marketing và các kênh quảng bá khác.
Đánh giá hiệu quả quảng cáo và đề xuất điều chỉnh chiến lược theo từng giai đoạn.
Triển khai các chiến dịch lead generation, marketing automation.
4. Quản lý Nhóm Marketing & Truyền thông
Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự marketing & truyền thông.
Phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất đội nhóm.
Đề xuất và áp dụng các công cụ, công nghệ mới để nâng cao hiệu suất làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng marketing/truyền thông.
Am hiểu sâu về Digital Marketing, Branding, PR, SEO, Social Media, Performance Marketing.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, phân tích và ra quyết định chiến lược.
Kỹ năng giao tiếp, quan hệ đối ngoại, xử lý khủng hoảng truyền thông tốt.
Có tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng: Theo quy định của Trường (Thưởng lễ, tết, tuyển sinh…).
Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6, thứ 7 cách tuần
Các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao
Chế độ tham quan, nghỉ mát, du lịch, teambuiding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

