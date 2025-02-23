Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Phối hợp khảo sát, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch marketing và các chiến dịch truyền thông thương hiệu

Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu và kế hoạch nội dung định kỳ

Quản trị và sáng tạo nội dung trên đa nền tảng: Facebook, TikTok, Website, Youtube, Instagram, Google Business...

Lên ý tưởng và sản xuất tài nguyên quảng cáo

Lên ý tưởng, kịch bản quay chụp khai thác hình ảnh và câu chuyện khách hàng, KOC, KOL,...

Viết PR báo chí, giới thiệu thương hiệu và dịch vụ của Ethics.

Làm việc với cơ quan báo đài, đối ngoại, đối tác thương hiệu và các chương trình hợp tác truyền thông, tài trợ.

Tổ chức sự kiện, điều phối triển khai các chiến dịch truyền thông và các hoạt động khác khi được phân công cả về thương hiệu và nội bộ.

Báo cáo về tiến độ và hiệu suất của công việc với quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...

Nắm vững kiến thức Marketing căn bản, truyền thông thương hiệu.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Content Marketing hoặc Truyền thông Marketingưu tiêntrong ngành làm đẹp, thẩm mỹ viện, phẫu thuật thẩm mỹ.

Có khả năng viết bài tạo hiệu ứng, văn phong linh hoạt.

Yêu cái đẹp, ngoại hình chỉnh chu.

Có kinh nghiệm tham gia điều phối, hỗ trợ các buổi quay chụp cùng Media là một lợi thế.

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo.

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000- 12.000.000+ Thưởng doanh thu

Thưởng nhân viên suất sắc Qúy/ Năm, Thưởng team, Thưởng phòng...

Tham gia BHXH theo quy định, được hưởng phép năm, chế độ ốm đau hiếu hỷ.

Hỗ trợ phụ cấp gửi xe, có ăn trưa tại căng tin công ty.

Cấp thiết bị làm việc ( Máy tính, đồng phục, thẻ nhân viên, Bình nước giữ nhiệt...).

Được leader hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình làm việc.

Được hỗ trợ học phí khi muốn đăng ký khóa học nâng cao kỹ năng.

Xét duyệt tăng lương 1 lần/ năm.

Môi trườngnăng động, thỏa sức sáng tạo, được công nhận bằng thực lực.

Được tham gia hoạt động văn hóa công ty, du lịch hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Chế độ nghỉ lễ tết theo quy định kèm quà tặng, thưởng từ công ty.

