Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 69 Tố Hữu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phối hợp khảo sát, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch marketing và các chiến dịch truyền thông thương hiệu
Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu và kế hoạch nội dung định kỳ
Quản trị và sáng tạo nội dung trên đa nền tảng: Facebook, TikTok, Website, Youtube, Instagram, Google Business...
Lên ý tưởng và sản xuất tài nguyên quảng cáo
Lên ý tưởng, kịch bản quay chụp khai thác hình ảnh và câu chuyện khách hàng, KOC, KOL,...
Viết PR báo chí, giới thiệu thương hiệu và dịch vụ của Ethics.
Làm việc với cơ quan báo đài, đối ngoại, đối tác thương hiệu và các chương trình hợp tác truyền thông, tài trợ.
Tổ chức sự kiện, điều phối triển khai các chiến dịch truyền thông và các hoạt động khác khi được phân công cả về thương hiệu và nội bộ.
Báo cáo về tiến độ và hiệu suất của công việc với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...
Nắm vững kiến thức Marketing căn bản, truyền thông thương hiệu.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Content Marketing hoặc Truyền thông Marketingưu tiêntrong ngành làm đẹp, thẩm mỹ viện, phẫu thuật thẩm mỹ.
Có khả năng viết bài tạo hiệu ứng, văn phong linh hoạt.
Yêu cái đẹp, ngoại hình chỉnh chu.
Có kinh nghiệm tham gia điều phối, hỗ trợ các buổi quay chụp cùng Media là một lợi thế.
Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo.

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000- 12.000.000+ Thưởng doanh thu
Thưởng nhân viên suất sắc Qúy/ Năm, Thưởng team, Thưởng phòng...
Tham gia BHXH theo quy định, được hưởng phép năm, chế độ ốm đau hiếu hỷ.
Hỗ trợ phụ cấp gửi xe, có ăn trưa tại căng tin công ty.
Cấp thiết bị làm việc ( Máy tính, đồng phục, thẻ nhân viên, Bình nước giữ nhiệt...).
Được leader hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình làm việc.
Được hỗ trợ học phí khi muốn đăng ký khóa học nâng cao kỹ năng.
Xét duyệt tăng lương 1 lần/ năm.
Môi trườngnăng động, thỏa sức sáng tạo, được công nhận bằng thực lực.
Được tham gia hoạt động văn hóa công ty, du lịch hàng năm.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Chế độ nghỉ lễ tết theo quy định kèm quà tặng, thưởng từ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B-TT08-42 khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

