Tuyển Dịch vụ quảng cáo Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các sự kiện, hoạt động nội bộ nhằm tạo được sự gắn kết và xây dựng văn hóa cho công ty như Teambuilding, tiệc cuối năm, 20/10, 8/3...

Viết bài, biên tập các tài liệu truyền thông sử dụng nội bộ và hỗ trợ trong các sự kiện truyền thông;

Xây dựng và duy trì sự hoạt động liên tục của các kênh truyền thông nội bộ: fanpage, Group nội bộ...

Hỗ trợ công tác xây dựng thương hiệu nhà trường

Các công việc khác theo phân công của CBQL.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên - Chuyên ngành: Truyền thông, Quan hệ công chúng, Marketing...

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint);

Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm viết bài, tổ chức sự kiện;

Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc;

Khả năng chịu được áp lực công việc cao;

Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực

Phụ cấp ăn 1 triệu/tháng, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.

Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...

Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.

Được làm việc trong môi trường thân thiện và có các nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin