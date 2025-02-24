Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- SH41, Tầng 4, Tòa CT1A, Iris Garden, Số 30 Trần Hữu Dực,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1.Quản lý và phát triển cộng đồng, nội dung trên các nền tảng (Facebook, TikTok, Instagram, Zalo, v.v.)
2.Xây dựng và thực hiện các chương trình gắn kết cộng đồng, tổ chức sự kiện trực tuyến và offline
3.Tạo dựng quan hệ với các KOLs, Influencers, đối tác chiến lược để mở rộng và phát triển cộng đồng
4.Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả hoạt động cộng đồng
5.Báo cáo hiệu quả công việc lên cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.
2. Hiểu biết về cộng đồng, xây dựng chiến lược nội dung và hoạt động trên các mạng xã hội
3. Đam mê du lịch và xê dịch
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC Thì Được Hưởng Những Gì
1.Mức lương
- Lương cứng 8 -10M
- 1 năm xét tăng lương 1 lần. 6 tháng review năng lực 1 lần.
2. Đào tạo
- Đào tạo nội bộ trong quá trình làm việc về marketing/content bởi đội ngũ Leader có trên 5 năm làm nghề.
- Coaching 1–1 bởi trưởng bộ phận.
- Tham gia miễn phí các khóa training, workshop, event do PLC media tổ chức.
3. Môi trường
- Năng động, trẻ, thân thiện: khuyến khích tư duy mở, sáng tạo.
- Cơ chế bảo hiểm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
- Tham gia hoạt động teabreak/minitalk/teambuilding đột xuất và định kỳ theo quy định của công ty.
4. Cơ hội
- Được tư vấn lộ trình cho từng cá nhân từ leader, chia sẻ cơ hội nâng thu nhập và vị trí làm việc cho ứng viên gắn bó tâm huyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
