Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - SH41, Tầng 4, Tòa CT1A, Iris Garden, Số 30 Trần Hữu Dực,Hà Nội

1.Quản lý và phát triển cộng đồng, nội dung trên các nền tảng (Facebook, TikTok, Instagram, Zalo, v.v.)

2.Xây dựng và thực hiện các chương trình gắn kết cộng đồng, tổ chức sự kiện trực tuyến và offline

3.Tạo dựng quan hệ với các KOLs, Influencers, đối tác chiến lược để mở rộng và phát triển cộng đồng

4.Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả hoạt động cộng đồng

5.Báo cáo hiệu quả công việc lên cấp trên

1. Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.

2. Hiểu biết về cộng đồng, xây dựng chiến lược nội dung và hoạt động trên các mạng xã hội

3. Đam mê du lịch và xê dịch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC Thì Được Hưởng Những Gì

1.Mức lương

- Lương cứng 8 -10M

- 1 năm xét tăng lương 1 lần. 6 tháng review năng lực 1 lần.

2. Đào tạo

- Đào tạo nội bộ trong quá trình làm việc về marketing/content bởi đội ngũ Leader có trên 5 năm làm nghề.

- Coaching 1–1 bởi trưởng bộ phận.

- Tham gia miễn phí các khóa training, workshop, event do PLC media tổ chức.

3. Môi trường

- Năng động, trẻ, thân thiện: khuyến khích tư duy mở, sáng tạo.

- Cơ chế bảo hiểm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

- Tham gia hoạt động teabreak/minitalk/teambuilding đột xuất và định kỳ theo quy định của công ty.

4. Cơ hội

- Được tư vấn lộ trình cho từng cá nhân từ leader, chia sẻ cơ hội nâng thu nhập và vị trí làm việc cho ứng viên gắn bó tâm huyết.

