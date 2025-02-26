Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 28 Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tìm kiếm, liên hệ với KOC/ KOL từ các nền tàng tiktok, Fb

- Có phần mềm để tìm kiếm

- Làm thêm các công việc khác khi Leader yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo,...và các chuyên ngành có liên quan

- Tinh thần học hỏi và cải tiến không ngừng

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì

+ Fulltime:

- Thu nhập : 8-10tr/tháng

- Được hướng dẫn và đào tạo

- Đóng BHXH, nghỉ lễ Tết, nghỉ phép

- Được tăng lương định kỳ

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thăng tiến cao

+ Parttime: 30k/h

- Được đăng kí theo lịch học.

- Sáng 8h30-12h30

- Chiều 1h30- 5h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin