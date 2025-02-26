Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 28 Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tìm kiếm, liên hệ với KOC/ KOL từ các nền tàng tiktok, Fb
- Có phần mềm để tìm kiếm
- Làm thêm các công việc khác khi Leader yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên sinh viên Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo,...và các chuyên ngành có liên quan
- Tinh thần học hỏi và cải tiến không ngừng
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tinh thần học hỏi và cải tiến không ngừng
- Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì
+ Fulltime:
- Thu nhập : 8-10tr/tháng
- Được hướng dẫn và đào tạo
- Đóng BHXH, nghỉ lễ Tết, nghỉ phép
- Được tăng lương định kỳ
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thăng tiến cao
+ Parttime: 30k/h
- Được đăng kí theo lịch học.
- Sáng 8h30-12h30
- Chiều 1h30- 5h30.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL
