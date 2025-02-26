Tuyển Dịch vụ quảng cáo Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 18 - 20 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và Chiến lược Marketing

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Lập kế hoạch và phân bổ ngân sách marketing hiệu quả.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành.

Đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing thông qua các chỉ số KPI, ROI, ROAS.

Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế để tối ưu chiến lược tiếp cận HSSV, phụ huynh và tăng danh sách HSSV.

2. Quản lý và Chiến lược Truyền thông

2.

Quản lý và Chiến lược Truyền thông

Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu Trường trên các nền tảng digital, báo chí, sự kiện.

Định hướng nội dung truyền thông, quản lý thông điệp thương hiệu.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với báo chí, KOLs, Influencers.

Quản lý khủng hoảng truyền thông, đảm bảo hình ảnh thương hiệu nhất quán.

Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hoạt động CSR để nâng cao nhận diện thương hiệu Trường.

3. Quản lý Hoạt động Digital Marketing

Giám sát và tối ưu hiệu suất các kênh Digital Marketing (SEO, SEM, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads…).

Quản lý nội dung website, mạng xã hội, email marketing và các kênh quảng bá khác.

Đánh giá hiệu quả quảng cáo và đề xuất điều chỉnh chiến lược theo từng giai đoạn.

Triển khai các chiến dịch lead generation, marketing automation.

4. Quản lý Nhóm Marketing & Truyền thông

Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự marketing & truyền thông.

Phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất đội nhóm.

Đề xuất và áp dụng các công cụ, công nghệ mới để nâng cao hiệu suất làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng marketing/truyền thông.

Am hiểu sâu về Digital Marketing, Branding, PR, SEO, Social Media, Performance Marketing.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, phân tích và ra quyết định chiến lược.

Kỹ năng giao tiếp, quan hệ đối ngoại, xử lý khủng hoảng truyền thông tốt.

Có tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục.

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng: Theo quy định của Trường (Thưởng lễ, tết, tuyển sinh…).

Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6, thứ 7 cách tuần

Các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Chế độ tham quan, nghỉ mát, du lịch, teambuiding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin