Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 139 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

-Làm việc tại PK Nội soi Dr Giang: Số 139 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Chi nhánh )

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành y tế hoặc chăm sóc sức khỏe.
- Khả năng viết lách tốt, sáng tạo và có khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, mạch lạc.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và chịu được áp lực.
- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Mức lương 12-14tr + thưởng doanh thu, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
- Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
- Cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân trong lĩnh vực marketing.
- Các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 16 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

