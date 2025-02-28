Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 139 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
-Làm việc tại PK Nội soi Dr Giang: Số 139 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Chi nhánh )
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành y tế hoặc chăm sóc sức khỏe.
- Khả năng viết lách tốt, sáng tạo và có khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, mạch lạc.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và chịu được áp lực.
- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 12-14tr + thưởng doanh thu, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
- Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
- Cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân trong lĩnh vực marketing.
- Các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
