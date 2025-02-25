Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29T2 Hoàng Đạo Thúy

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện quay, dựng phim & chụp ảnh các dự án Bất động sản, căn hộ mẫu, sự kiện mở bán, sự kiện nội bộ, phim nội bộ, giới thiệu dự án…

Phối hợp với các thành viên trong Phòng Marketing thực hiện các sản phẩm truyền thông chung của team.

Bắt trend video phù hợp với xu hướng khách hàng quan tâm.

Lưu trữ và quản lý video và các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty.

Biết sử dụng Flycam

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên các trường khối Đồ họa, quay dựng

Có ít nhất 02 năm làm việc tại vị trí tương đương.

Kỹ năng sử dụng các thiết bị ghi hình cơ bản (Máy ảnh, máy quay, flycam, gymbal ...)

Sử dụng phần mềm: Premiere, After Effect

Biết dựng các hiệu ứng đồ họa title, slide ảnh, intro, animation đơn giản

(Sử dụng Photoshop, Illustrator, trong công việc là một lợi thế).

Khả năng làm việc dưới áp lực cao, tuân thủ deadline.

Khả năng tư duy, logic về hình ảnh góc quay - cảnh quay.

Kỹ năng dựng phim cơ bản, đọc hiểu kịch bản.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.

Khả năng cảm thụ âm nhạc/âm thanh: Nhạc nền, nhạc hiệu ứng, âm thanh hiệu ứng

Các chuyên ngành: Công nghệ dựng phim, Quay phim, Công nghệ thông tin, Biên tập, Truyền hình, Thiết kế, đồ họa, Kỹ thuật dựng video

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.

Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin