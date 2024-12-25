Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 290/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Võ Thị Sáu Quận3, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lên kế hoạch truyền thông tổng thể cho thương hiệu mỹ phẩm, bao gồm các kênh Media, Tài liệu truyền thông, và Hình ảnh/Video.
Quản lý và tối ưu tài nguyên truyền thông, bao gồm nội dung, hình ảnh, và các tài liệu khác.
Hỗ trợ lên kế hoạch quay chụp và tối đa khai thác hình ảnh/Video của KOLs/KOCs trong các buổi quay chụp và trong thời gian sử dụng hình ảnh.
Xây dựng tài liệu nền cho dự án truyền thông, bao gồm Brand Guideline, Customer Insight và Insight KOLs/KOCs.
Đề xuất nội dung linh hoạt cho các chiến dịch truyền thông (Media Content, Content Social) và nội dung chủ yếu chuyển đổi Performance (Conversion Content).
Thực hiện quay và dựng video, định tuyến nội dung truyền thông cho thương hiệu.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như Content, Design và Quảng cáo để đảm bảo thống nhất nội dung và hiệu quả truyền thông.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông hoặc Marketing, đặc biệt trong ngành hàng Mỹ phẩm, Thương mại điện tử, Thực phẩm,.....
Kỹ năng lập kế hoạch truyền thông tổng thể, bao gồm Media Plan và Content Strategy.
Kinh nghiệm quản lý tài nguyên truyền thông: hình ảnh, video, nội dung.
Kỹ năng tối đa khai thác hình ảnh/Video của KOLs/KOCs trong các buổi quay chụp và thời gian sử dụng.
Linh hoạt trong việc ứng biến nội dung truyền thông và chuyển đổi trong các tình huống thực tế.
Biết quay và dựng video, định tuyến nội dung truyền thông (Content Direction).
Âm hiểu về mỹ phẩm, Brand Guideline, và các Customer Insight liên quan.
Khả năng giao tiếp, phối hợp nhóm và quản lý đội nhóm.
Đam mê sáng tạo và có tính cách cẩn thận, chính xác trong công việc
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận: 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng (tùy kinh nghiệm và năng lực).
Thưởng KPI và doanh thu các dự án.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Nghỉ phép năm, lễ Tết theo quy định công ty.
Cơ hội làm việc trực tiếp với các KOL/KOC Celeb và các đơn vị Agency lớn
Cơ hội thăng tiến và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực truyền thông.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 290/2 Nam Kỳ khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

