Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phòng khám da liễu BYSOL - 80 Phan Xích Long, Phường 3,Hồ Chí Minh

Dịch vụ quảng cáo

- Chạy Ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ

- Quản lý ngân sách quảng cáo hàng ngày theo mục tiêu

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá và tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)

- Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao năng suất marketing (theo KPI)

- Tối ưu dữ liệu quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content older dữ liệu quảng cáo

- Luôn cập nhật các thuật toán mới của Facebook Ads

- Thực hiện các công việc liên quan khác khi có các yêu cầu từ Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, kinh tế, quản trị kinh doanh, báo chí, truyền thông

- Kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên ngành sức khoẻ, y tế, làm đẹp,...)

- Ưu tiên từng chạy Ads ngành Spa Thẩm mỹ, phòng khám, dịch vụ làm đẹp

- Biết đo lường hiệu quả và bám sát KPI

Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-12 triệu (tùy level) + Phụ cấp + KPIs thưởng % doanh thu (tổng thu nhập 15-30 triệu), sẵn sàng deal lương nếu năng lực làm việc tốt

- Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

