Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 29 Thảo điền, Phường Thảo Điền, Quận 2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Triển khai các chiến dịch quảng cáo google , youtube ads về dịch vụ thẩm mỹ spa : phun xăm, điều trị da ,... ( chạy hình thức video là chủ yếu )
Nghiên cứu đối tượng, target phù hợp
Quản lý, đo lường và thống kê ngân sách, tối ưu chi phí từng chiến dịch
Thống kê kết quả chạy ads ( data khách hàng, CPL,..) và đề ra giải pháp nếu có
Có khả năng đánh giá video, biết edit video cap cut cơ bản
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chạy google ads trên 1 năm ưu tiên các lĩnh vực thẩm mỹ, mỹ phẩm, giáo dục.
Ưu tiên kiến thức cơ bản về ladipage và edit video hoặc content
Nhanh nhẹn, chịu học hỏi, teamwork tốt
Tư duy/kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới, Có kỹ năng nghiên cứu, quản lý ngân sách, kỹ năng giải quyết vấn đề
Có trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn học hỏi phát triển về Digital Marketing
Ưu tiên kiến thức cơ bản về ladipage và edit video hoặc content
Nhanh nhẹn, chịu học hỏi, teamwork tốt
Tư duy/kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới, Có kỹ năng nghiên cứu, quản lý ngân sách, kỹ năng giải quyết vấn đề
Có trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn học hỏi phát triển về Digital Marketing
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cơ bản + thưởng hiệu quả công việc.
Tổng thu nhập từ 15 – 20 triệu/ tháng
Chế độ phúc lợi tốt: Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building,…
Nhiều cơ hội, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc, môi trường thân thiện.
Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết
Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý
Tổng thu nhập từ 15 – 20 triệu/ tháng
Chế độ phúc lợi tốt: Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building,…
Nhiều cơ hội, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc, môi trường thân thiện.
Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết
Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI