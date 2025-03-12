Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29 Thảo điền, Phường Thảo Điền, Quận 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Triển khai các chiến dịch quảng cáo google , youtube ads về dịch vụ thẩm mỹ spa : phun xăm, điều trị da ,... ( chạy hình thức video là chủ yếu )

Nghiên cứu đối tượng, target phù hợp

Quản lý, đo lường và thống kê ngân sách, tối ưu chi phí từng chiến dịch

Thống kê kết quả chạy ads ( data khách hàng, CPL,..) và đề ra giải pháp nếu có

Có khả năng đánh giá video, biết edit video cap cut cơ bản

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm chạy google ads trên 1 năm ưu tiên các lĩnh vực thẩm mỹ, mỹ phẩm, giáo dục.

Ưu tiên kiến thức cơ bản về ladipage và edit video hoặc content

Nhanh nhẹn, chịu học hỏi, teamwork tốt

Tư duy/kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới, Có kỹ năng nghiên cứu, quản lý ngân sách, kỹ năng giải quyết vấn đề

Có trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn học hỏi phát triển về Digital Marketing

Quyền Lợi

Mức lương: Lương cơ bản + thưởng hiệu quả công việc.

Tổng thu nhập từ 15 – 20 triệu/ tháng

Chế độ phúc lợi tốt: Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building,…

Nhiều cơ hội, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc, môi trường thân thiện.

Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển

