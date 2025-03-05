Tuyển Dịch vụ quảng cáo HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại HAPAS VIỆT NAM
Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 349 Vũ Tông Phan,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
1.Trợ livestream
Hỗ trợ host live trong các phiên live stream theo kịch bản có sẵn
Điều chỉnh giá, ghim sản phẩm, lên deal
Setup bối cảnh, sản phẩm trong phiên livestream
Theo dõi kịch bản phiên live, sản phẩm, giá, phản hồi khách hàng...để cải thiện kịp thời nếu có khó khăn trong quá trình Livestream
2. Kỹ thuật
Set up bối cảnh, âm thanh ,ánh sáng theo tiêu chuẩn
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 20 - 25t
Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương
Giọng nói rõ ràng, năng lượng, không nói giọng
Nhiệt tình nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc
Set up sản phẩm đúng yêu cầu
Âm thanh, ánh sáng đúng quy định
Chịu được áp lực công việc.
Tại HAPAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 50.000/ h, thu nhập 5.000.000 - 10.000.000/ tháng
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng online, livestream bán hàng
Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành thời trang
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAPAS VIỆT NAM
