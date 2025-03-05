Tuyển Dịch vụ quảng cáo HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 349 Vũ Tông Phan,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

1.Trợ livestream

Hỗ trợ host live trong các phiên live stream theo kịch bản có sẵn

Điều chỉnh giá, ghim sản phẩm, lên deal

Setup bối cảnh, sản phẩm trong phiên livestream

Theo dõi kịch bản phiên live, sản phẩm, giá, phản hồi khách hàng...để cải thiện kịp thời nếu có khó khăn trong quá trình Livestream

2. Kỹ thuật

Set up bối cảnh, âm thanh ,ánh sáng theo tiêu chuẩn

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 - 25t

Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương

Giọng nói rõ ràng, năng lượng, không nói giọng

Nhiệt tình nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc

Set up sản phẩm đúng yêu cầu

Âm thanh, ánh sáng đúng quy định

Chịu được áp lực công việc.

Tại HAPAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 50.000/ h, thu nhập 5.000.000 - 10.000.000/ tháng

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng online, livestream bán hàng

Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành thời trang

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAPAS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin