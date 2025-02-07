Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 172 trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Quay phim, chụp ảnh, phối hợp với thiết kế dựng video (âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo...) cho các clip quảng cáo của công ty.
- Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ thống video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty.
- Xây dựng kho lưu trữ video, hình ảnh các nội dung liên quan tới hoạt động của công ty.
- Tìm kiếm video hay, phù hợp và có chất lượng.
- Quản lý, chăm sóc Fanpage: Up bài viết, hình ảnh, video lên fangpage theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận.
- Chịu trách nhiệm sáng tạo, biên tập và đánh giá chất lượng nội dung trên Fanpage Facebook.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý và công ty

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã được đào tạo chuyên ngành, chuyên môn về Design và Media
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế, chỉnh sửa Video
- Có hiểu biết về marketing, truyền thông, quảng cáo Online
- Có năng khiếu về mỹ thuật, có khả năng tư duy sáng tạo tốt
- Ưu tiên ứng viên biết content và có nguyện vọng làm việc lâu dài

Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 + Thưởng KPIs
- Được đóng BHXH sau khi kí hợp đồng chính thức
- Thưởng cuối năm (từ 1 đến 3 tháng lương)
- Du lịch, teambuilding hàng năm
- Đào tạo nội bộ và đào tạo nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 17 C37 Bộ Công An, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

