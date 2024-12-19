Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần quốc tế Danis Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Danis Group, 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên hệ, xây dựng các mối quan hệ với các đối tác truyền thông: Agency/MCN/KOLs/KOCs, v.v… ·

Booking KOL/KOC để quảng bá cho các brand mỹ phẩm, gia dụng của công ty trên các nền tảng mạng xã hội theo đề xuất từ bộ phận Marketing Brand

Phối hợp với bộ phận Marketing Brand theo dõi, hỗ trợ thực hiện khâu sản xuất các sản phẩm bookings (nếu cần)

Trao đổi và lên hợp đồng hợp tác các dự án cùng các đối tác truyền thông Agency/MCN/KOLs/KOCs.. theo yêu cầu của công ty. Theo dõi việc hoàn thiện, làm hồ sơ thanh toán, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng sau đó.

Duy trì và chăm sóc mối quan hệ với các đối tác truyền thông, KOLs/KOC theo kế hoạch và chỉ đạo.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các khối ngành: Kinh tế, Thương mại, Ngoại giao, Marketing,Truyền thông, Báo chí...

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nghề mỹ phẩm, gia dụng

Có khả năng sử dụng các nền tảng xã hội tốt: FB, Tiktok, Sàn TMĐT, v.v…

Kỹ năng cập nhật và tổng hợp số/dữ liệu

Kỹ năng lập kế hoạch báo cáo

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống nhanh

Làm việc nhóm và cá nhân, chủ động và quản lý công việc hiệu quả

Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000đ - 10.000.000đ + Thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin