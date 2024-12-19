Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần quốc tế Danis Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group
- Hà Nội:
- Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Danis Group, 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Liên hệ, xây dựng các mối quan hệ với các đối tác truyền thông: Agency/MCN/KOLs/KOCs, v.v… ·
Booking KOL/KOC để quảng bá cho các brand mỹ phẩm, gia dụng của công ty trên các nền tảng mạng xã hội theo đề xuất từ bộ phận Marketing Brand
Phối hợp với bộ phận Marketing Brand theo dõi, hỗ trợ thực hiện khâu sản xuất các sản phẩm bookings (nếu cần)
Trao đổi và lên hợp đồng hợp tác các dự án cùng các đối tác truyền thông Agency/MCN/KOLs/KOCs.. theo yêu cầu của công ty. Theo dõi việc hoàn thiện, làm hồ sơ thanh toán, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng sau đó.
Duy trì và chăm sóc mối quan hệ với các đối tác truyền thông, KOLs/KOC theo kế hoạch và chỉ đạo.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nghề mỹ phẩm, gia dụng
Có khả năng sử dụng các nền tảng xã hội tốt: FB, Tiktok, Sàn TMĐT, v.v…
Kỹ năng cập nhật và tổng hợp số/dữ liệu
Kỹ năng lập kế hoạch báo cáo
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống nhanh
Làm việc nhóm và cá nhân, chủ động và quản lý công việc hiệu quả
Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI