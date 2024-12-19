Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Thương Mại - Du Lịch DISCOVERY TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại - Du Lịch DISCOVERY TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công ty TNHH Thương Mại - Du Lịch DISCOVERY TRAVEL

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Thương Mại - Du Lịch DISCOVERY TRAVEL

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Quản trị và phát triển kênh TikTok, Youtube, Facebook, Fanpage.
Nghiên cứu xu hướng TikTok (hashtag, challenges, âm nhạc, hiệu ứng) để xây dựng kế hoạch nội dung sáng tạo phù hợp.
Xây dựng chiến lược nội dung nhằm tăng lượt tiếp cận, tương tác, và phát triển lượng người theo dõi.
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của Tiktok.
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối tượng, thị hiếu khán giả từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kênh theo từng giai đoạn phù hợp.
Đảm bảo nội dung phù hợp với hình ảnh thương hiệu và thu hút người xem.
Tối ưu hóa nội dung bằng cách sử dụng hashtag, caption, và âm nhạc phổ biến.
Đảm bảo đúng tiến độ KPI đã đề ra. Báo cáo lên cấp trên về hiệu quả hoạt động công việc.
Theo dõi và phản hồi bình luận, tin nhắn từ người dùng để tăng tương tác với cộng đồng.
Đăng tải nội dung đều đặn theo lịch đã lên kế hoạch.
Quản lý các báo cáo hiệu quả của từng nội dung (view, likes, shares, follower growth).
Phối hợp với team Content, Design, và PR để đồng bộ hóa các chiến dịch marketing trên các nền tảng khác.
Làm việc với KOLs, KOCs trên TikTok để thực hiện các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Theo dõi các chỉ số hiệu suất trên TikTok như views, engagement rate, reach..
Phân tích báo cáo và đề xuất các cải tiến nội dung để đạt hiệu quả cao hơn.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm sản xuất nội dung trên TikTok, Youtube.
Hiểu, biết, nắm vững quy luật hoạt động của các Kênh truyền thông như Tiktok, Youtube
Am hiểu nền tảng TikTok, các tính năng chỉnh sửa video, và xu hướng người dùng.
Kỹ năng sáng tạo nội dung, lên ý tưởng kịch bản và dựng video.
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video như CapCut, VN, hoặc Adobe Premiere là một lợi thế.
Tư duy sáng tạo và bắt trend nhanh.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phối hợp làm việc nhóm.
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc đúng deadline.
Đã từng phát triển thành công kênh TikTok với lượng follower lớn.
Có kinh nghiệm làm việc với KOLs hoặc các chiến dịch TikTok Ads.

Tại Công ty TNHH Thương Mại - Du Lịch DISCOVERY TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương bao gồm: Lương cứng 13 triệu - 15 triệu/ tháng + Thưởng KPI theo tháng (Thu nhập up to 18 triệu +++)
Xét tăng lương định kỳ.
Đảm bảo các quyền lợi cơ bản của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, Lễ, Tết, ...).
Thưởng Lễ Tết, du lịch trong và ngoài nước ít nhất 1 lần/năm.
Thưởng lương tháng 13 và Thưởng dự án, đột xuất.
Được đào tạo bài bản (đào tạo trong nội bộ công ty hàng tuần và gửi đi đào tạo hàng quý), cung cấp cho ứng viên kiến thức toàn diện về marketing và về ngành.
Môi trường làm việc: Thân thiện, chuyên nghiệp, có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại - Du Lịch DISCOVERY TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại - Du Lịch DISCOVERY TRAVEL

Công ty TNHH Thương Mại - Du Lịch DISCOVERY TRAVEL

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-13-18-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job271155
