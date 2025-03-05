Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 18, Tháp A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng sản xuất video theo chủ đề công nghệ, gói cước data
Sản xuất và edit video, hình ảnh theo yêu cầu
Các công việc sẽ được hướng dẫn, đào tạo theo quy trình làm việc bài bản
Hỗ trợ các thành viên khác trong team thực hiện dự án truyền thông phát sinh.
Chọn 1 trong 2 ca làm việc hoặc trao đổi thêm khi phỏng vấn:
Ca sáng: Từ 8h30 - 12h
Ca chiều: Từ 13h - 17h30
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 18-25
Sử dụng được các phần mềm biên tập video và hình ảnh.
Ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát, hoạt ngôn là 1 lợi thế
Có khả năng tạo ra content thu hút giới trẻ (lượt like, share cao)
Sau khi làm quen với công việc có thể trao đổi làm cộng tác từ xa, không cần lên văn phòng.
Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS Thì Được Hưởng Những Gì
Trả lương theo giờ. Từ 23-25k/h
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Môi trường mạnh teamwork sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều từ kỹ năng làm việc nhóm, kinh doanh, Marketing, thiết kế sản phẩm.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại WeatherPlus
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI