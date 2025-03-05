Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 18, Tháp A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng sản xuất video theo chủ đề công nghệ, gói cước data

Sản xuất và edit video, hình ảnh theo yêu cầu

Các công việc sẽ được hướng dẫn, đào tạo theo quy trình làm việc bài bản

Hỗ trợ các thành viên khác trong team thực hiện dự án truyền thông phát sinh.

Chọn 1 trong 2 ca làm việc hoặc trao đổi thêm khi phỏng vấn:

Ca sáng: Từ 8h30 - 12h

Ca chiều: Từ 13h - 17h30

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 18-25

Sử dụng được các phần mềm biên tập video và hình ảnh.

Ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát, hoạt ngôn là 1 lợi thế

Có khả năng tạo ra content thu hút giới trẻ (lượt like, share cao)

Sau khi làm quen với công việc có thể trao đổi làm cộng tác từ xa, không cần lên văn phòng.

Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Trả lương theo giờ. Từ 23-25k/h

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Môi trường mạnh teamwork sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều từ kỹ năng làm việc nhóm, kinh doanh, Marketing, thiết kế sản phẩm.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại WeatherPlus

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin