Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH MOKSA
- Hồ Chí Minh:
- Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phường 2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày đội ngũ phát sóng trực tiếp
2. Khai thác điểm bán hàng sản phẩm qua học sâu, xây dựng kịch bản phát sóng trực tiếp và đào tạo người dẫn chương trình về các từ cấm và điểm bán hàng sản phẩm
3. Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chiến lược dự án phát sóng trực tiếp
4. Tổ chức và phân tích dữ liệu, sắp xếp dữ liệu của từng buổi phát sóng và phân tích, đưa ra ý tưởng cải tiến
5. Lập kế hoạch cho các hoạt động trong các dịp lễ, sử dụng các dịp lễ để phát triển gameplay và sự kết hợp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Có khả năng phân tích dữ liệu nhất định, làm việc có trách nhiệm và tận tâm. Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành mỹ phẩm
3. Giao tiếp tiếng Trung/tiếng Anh.
4.Có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH
- Có cơ hội thăng tiến và review lương
- Thưởng cuối năm / lương tháng 13
- Làm việc giờ hành chính: 9:00-18:00, nghỉ CN và thứ 7 cách tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI