Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MOKSA
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH MOKSA

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH MOKSA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phường 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày đội ngũ phát sóng trực tiếp
2. Khai thác điểm bán hàng sản phẩm qua học sâu, xây dựng kịch bản phát sóng trực tiếp và đào tạo người dẫn chương trình về các từ cấm và điểm bán hàng sản phẩm
3. Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chiến lược dự án phát sóng trực tiếp
4. Tổ chức và phân tích dữ liệu, sắp xếp dữ liệu của từng buổi phát sóng và phân tích, đưa ra ý tưởng cải tiến
5. Lập kế hoạch cho các hoạt động trong các dịp lễ, sử dụng các dịp lễ để phát triển gameplay và sự kết hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan
2. Có khả năng phân tích dữ liệu nhất định, làm việc có trách nhiệm và tận tâm. Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành mỹ phẩm
3. Giao tiếp tiếng Trung/tiếng Anh.
4.Có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10tr-18tr + hoa hồng
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH
- Có cơ hội thăng tiến và review lương
- Thưởng cuối năm / lương tháng 13
- Làm việc giờ hành chính: 9:00-18:00, nghỉ CN và thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MOKSA

CÔNG TY TNHH MOKSA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 472 Trần Hưng Đạo

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

