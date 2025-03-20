Tuyển Điều dưỡng HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 450 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ bác sĩ trong khi khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân;
Hướng dẫn và chăm sóc bệnh nhân thực hiện các dịch vụ ở cơ sở y tế;
Chuẩn bị phòng ốc, máy móc, dụng cụ đạt chuẩn trước khi điều trị bằng thủ thuật/ phẫu thuật;
Đảm bảo dụng cụ, đồ dùng y tế sạch sẽ theo đúng tiêu chuẩn của Sở y tế trước và sau khi thực hiện điều trị;
Thực hiện các công việc với chuyên môn y tá.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt tình, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng kiểm tra, kiểm soát, có trách nhiệm, trung thực.

Tại HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: 7 – 9 triệu/tháng; Phụ cấp ăn trưa (25k/b), gửi xe;
Du lịch hàng năm, ăn uống hàng tháng,...;
Có cơ hội chia sẻ phát triển chuyên môn, phát triển hệ thống;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội được đào tạo hàng tuần để nâng cao nghiệp vụ cập nhật công nghệ và vật liệu mới nhất của ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE

HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 143 Tôn Đức Thắng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

