Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Dịch vụ du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình

Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành các tour du lịch inbound theo yêu cầu của khách hàng. Quản lý và vận hành team điều hành giao và phân chia booking cho các nhân viên điều hành, giúp đỡ, thúc đẩy nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Đặt và Điều hành Booking Inbound tours thị trường khách Âu, cho các dịch vụ du lịch tại Việt Nam và Đông Dương. Quản lý, điều phối các hoạt động của tour du lịch, đảm bảo tour diễn ra suôn sẻ, an toàn và hiệu quả. Phối hợp với các bộ phận liên quan như: bộ phận kinh doanh, bộ phận hướng dẫn viên, bộ phận xe, bộ phận khách sạn, nhà hàng,... để đảm bảo tour du lịch được thực hiện theo đúng kế hoạch. Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tour. Quản lý, đào tạo, hướng dẫn kỹ năng cho nhân viên trong bộ phận điều hành tour, đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc nếu cần thiết. Thực hiện các báo cáo, thống kê về hoạt động điều hành tour. Phối hợp với Marketing Manager và tham gia các hoạt động marketing, quảng bá tour du lịch. Chấm thưởng, chấm KPI định kỳ hàng tháng, hàng quý cho nhân viên trong team. Phối hợp với bộ phận HR tuyển dụng nhân sự phục vụ cho công việc. Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng du lịch, đề xuất các tour du lịch mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Lên kế hoạch khảo sát dịch vụ nhà cung cấp (khách sạn, nhà hàng, đội xe), sản phẩm tour mới, điểm thăm quan.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Du lịch, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về các loại hình du lịch, các điểm du lịch trong và ngoài nước. Nắm vững các quy định, luật lệ về du lịch. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng tổ chức, quản lý, điều phối công việc hiệu quả. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Có tính cẩn thận và chính xác, sức khoẻ tốt Có khả năng xử lý phát sinh, chăm sóc khách hàng gấp, đi khảo sát ngắn ngày. Có mối quan hệ tốt với câc nhà cung cấp dịch vụ du lịch trong và ngoài nước. Có khả năng đàm phán tốt.
Ứng viên tốt nghiệp đại học: Viện đại học Mở, Đại học KHXHNV, Đại học Văn Hoá Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh nghe/nói và phản ứng nhanh Từng làm ở những công ty: chuyên tổ chức tour inbound cho khách nước ngoài vào Việt Nam Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về các tuyến du lịch Đông Dương (Là một lợi thế). Kinh nghiệm thực tế escort đoàn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà Ladeco 266 Đội Cấn Ba Đình, Hà Nội

