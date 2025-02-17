Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Bbq Plan-k Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Bbq Plan-k Vina
- Bình Dương:
- Số 28 đường số 1, khu nhà ở TĐC Chánh Nghĩa, khu 3, Phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương., Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Trực quản lý Fanpage.
- Lên plan Marketing.
- Xây dựng nội dung, sản phẩm truyền thông trên các kênh Social Media (Facebook, Instagram, Tiktok,...).
- Thiết kế các vật phẩm phục vụ cho sự kiện & ngày lễ: Backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, quà tặng, v.v.
- Làm việc với các đơn vị in ấn
- Sáng tạo & thực hiện các ấn phẩm: Đảm bảo chất lượng hình ảnh, tính sáng tạo và đúng yêu cầu.
- Thực hiện thiết kế theo yêu cầu của quản lý: Đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng thiết kế theo sự phân công của cấp trên.
- Lưu trữ file gọn gàng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi 20 - 28 tuổi (Ưu tiên ứng viên quê quán tại Bình Dương)
- Kinh nghiệm thiết kế đồ họa từ 1năm trở lên.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, v.v.
- Có kinh nghiệm trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế giao diện website/landing page và các vật phẩm sự kiện.
- Tinh thần sáng tạo.
- Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tiến độ công việc.
Tại Công Ty TNHH Bbq Plan-k Vina Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp
- Máy tính
- Lương cơ bản từ 10.000.000 vnd - 12.000.000 vnd
- Lương tháng 13
- Đầy đủ chế độ BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bbq Plan-k Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
