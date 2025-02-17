Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Bbq Plan-k Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 28 đường số 1, khu nhà ở TĐC Chánh Nghĩa, khu 3, Phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Trực quản lý Fanpage.

- Lên plan Marketing.

- Xây dựng nội dung, sản phẩm truyền thông trên các kênh Social Media (Facebook, Instagram, Tiktok,...).

- Thiết kế các vật phẩm phục vụ cho sự kiện & ngày lễ: Backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, quà tặng, v.v.

- Làm việc với các đơn vị in ấn

- Sáng tạo & thực hiện các ấn phẩm: Đảm bảo chất lượng hình ảnh, tính sáng tạo và đúng yêu cầu.

- Thực hiện thiết kế theo yêu cầu của quản lý: Đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng thiết kế theo sự phân công của cấp trên.

- Lưu trữ file gọn gàng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 01 nữ

- Độ tuổi 20 - 28 tuổi (Ưu tiên ứng viên quê quán tại Bình Dương)

- Kinh nghiệm thiết kế đồ họa từ 1năm trở lên.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, v.v.

- Có kinh nghiệm trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế giao diện website/landing page và các vật phẩm sự kiện.

- Tinh thần sáng tạo.

- Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tiến độ công việc.

Tại Công Ty TNHH Bbq Plan-k Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương

- Phụ cấp

- Máy tính

- Lương cơ bản từ 10.000.000 vnd - 12.000.000 vnd

- Lương tháng 13

- Đầy đủ chế độ BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bbq Plan-k Vina

