Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 28 ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tham gia lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể cùng cấp trên. Đóng góp ý tưởng, sáng kiến, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.

- Xây dựng và quản lý nội dung trên nền tảng website, ladipage, facebook,.. v.v.

- Đăng bài, chỉnh sửa và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

- Phối hợp với Designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

- Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

- Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có hiểu biết, kinh nghiệm và tư duy làm content marketing (6 tháng trở lên).

- Yêu thích công việc viết lách, sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.

- Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.

- Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, canva,…là một lợi thế.

- Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 20.000.000 tr (Lương + PC + %HH)

Trở thành nhân viên hệ thống điện máy Newsun - Hệ thống máy thực phẩm số 1 Việt Nam

Thưởng hoàn thành kế hoạch cuối năm dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh

Thưởng cổ tức theo thâm niên

Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9…. thưởng tháng 13,.....

Phụ cấp ăn trưa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

Được tham gia đóng bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,... và các chế độ phúc lợi ma chay hiếu hỉ khác

Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm.

Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,..., nhận quà các ngày 8/3, 20/10, tết trung thu, tết âm lịch,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin