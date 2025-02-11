Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà CapitalPlace, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các kênh truyền thông số của Thương hiệu: Website; fanpage; tiktok; youtube và các ứng dụng mạng xã hội khác.
- Theo dõi, đo lường và tối ưu các chiến dịch và chất lượng quảng cáo; đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách.
- Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp.
- Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo.
- Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh.
- Làm việc cùng đội ngũ marketing để xây dựng content video, hình ảnh chạy quảng cáo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao Đẳng trở lên các ngành như Quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông hoặc các ngành có liên quan.
- Hiểu biết về lĩnh vực Social media marketing.
- Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc sáng tạo trình bày nội dung một cách hiệu quả (như các công cụ thiết kế; các công cụ tìm kiếm từ khoá trên internet;...).
- Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,…
- Hiểu biết về các công cụ seeding và tracking số liệu của fanpage.
- Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử.
- Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
- Kiến thức và hiểu biết về ngành thời trang là một ưu thế.

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 - 15TR/Tháng, thưởng KPI, các khoản thưởng năm, tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc.
- Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân.
- Lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên Trưởng Nhóm Marketing, Trưởng Phòng Marketing, Giám đốc Marketing.
- Nhiều hoạt động Teambuilding, du lịch, nghỉ mát; được tham gia vào một Thương hiệu hàng đầu Việt Nam về thương mại thời trang, Quy mô trên 100 Store, 500 Nhân sự.
- Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc.
- Có cơ hội được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng trong mảng Thương mại về thời trang.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 612, Tầng 6, Tòa nhà Friendship, Số 31, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

