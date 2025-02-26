Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tòa nhà T5 Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch chiến lược định vị thương hiệu, phát triển hình ảnh và thông điệp nhất quán theo tầm nhìn và giá trị của công ty.

Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể, các chiến dịch branding theo từng giai đoạn.

Chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ thực tập sinh trong quá trình làm việc.

Tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông thương hiệu trên đa kênh (digital, offline, PR, sự kiện…) và theo dõi hiệu quả.

Phân tích đối thủ, xu hướng ngành và hành vi khách hàng để tối ưu chiến lược thương hiệu.

Phát triển ý tưởng, thông điệp chủ đạo và định hướng nội dung cho các chiến dịch marketing, đảm bảo sự nhất quán với chiến lược thương hiệu.

Thực hiện các công việc khác được giao từ ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cử nhân/thạc sĩ chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là Branding, với kinh nghiệm triển khai thực tế các chiến dịch truyền thông thương hiệu.

Hiểu biết sâu về xây dựng thương hiệu, chiến lược định vị và truyền thông marketing.

Am hiểu về các kênh marketing (digital, offline, PR, sự kiện…) và cách phối hợp để tối ưu hiệu quả chiến dịch.

Có khả năng phân tích thị trường, đối thủ và insight khách hàng.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng từ 10.000.000đ – 15.000.000đ + thưởng KPIs, thưởng theo hiệu quả công việc, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Thưởng các dịp Lễ, Tết, tháng lương 13 theo quy định chung của Công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi cạnh tranh khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION

