Tuyển Digital Marketing Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Salonzo Group
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Salonzo Group

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Salonzo Group

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược Digital Marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.
Quản lý và tối ưu hóa các kênh Digital Marketing bao gồm: SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo,...), Email Marketing, Content Marketing.
Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để xây dựng các chiến dịch Marketing hiệu quả.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các chiến dịch Marketing một cách hiệu quả.
Quản lý ngân sách Marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.
Theo dõi và cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực Digital Marketing.
Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.
Thành thạo các công cụ và kỹ thuật Digital Marketing như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads.
Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Salonzo Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 13 - 15 triệu + % hoa hồng theo quy định công ty. Tùy vào năng lực sẽ trao đổi mức lương cụ thể khi phỏng vấn.
- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, máy tính
- Các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn
- Thời gian làm việc: 08 h/ngày. Từ 8h30 đến 17h30. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động
- Xét tăng lương theo quy định của công ty 1 năm/lần
- Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định công ty
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa: nghỉ mát, teambudling,.../.
- Sử dụng sản phẩm công ty với mức giá ưu đãi và trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc tóc VIP nhất hiện nay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Salonzo Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Salonzo Group

Salonzo Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 01-12A, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

