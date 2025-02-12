Tuyển Digital Marketing Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Xây dựng và triển khai các chiến lược Digital Marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Digital Marketing bao gồm: SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo,...), Email Marketing, Content Marketing.

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để xây dựng các chiến dịch Marketing hiệu quả.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các chiến dịch Marketing một cách hiệu quả.

Quản lý ngân sách Marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Theo dõi và cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực Digital Marketing.

Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Thành thạo các công cụ và kỹ thuật Digital Marketing như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads.

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

- Thu nhập: Từ 13 - 15 triệu + % hoa hồng theo quy định công ty. Tùy vào năng lực sẽ trao đổi mức lương cụ thể khi phỏng vấn.

- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, máy tính

- Các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn

- Thời gian làm việc: 08 h/ngày. Từ 8h30 đến 17h30. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động

- Xét tăng lương theo quy định của công ty 1 năm/lần

- Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định công ty

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa: nghỉ mát, teambudling,.../.

- Sử dụng sản phẩm công ty với mức giá ưu đãi và trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc tóc VIP nhất hiện nay

