Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2 tòa Ecolife, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Lên camp fb ads
Quản lý ngân sách chạy quảng cáo.
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch.
Phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo, báo cáo kết quả quảng cáo theo tuần, theo tháng.
Hỗ trợ các nhiệm vụ khác của team marketing.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chạy Facebook Ads là 1 lợi thế
Kỹ năng quản lý ngân sách.
Kiến thức chuyên môn về marketing.
Kỹ năng quản lý ngân sách.
Kiến thức chuyên môn về marketing.
Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bao gồm Lương cứng 6tr5 + com + thưởng chuyên cần (thu nhập không giới hạn)
Trả lương đều đặn vào mùng 7, môi trường làm việc chuyên nghiệp, không toxic, chậm lương
BHXH đầy đủ, lương tháng thứ 13
Công ty có nhiều hoạt động sôi nổi: skyrun, clb đá bóng, cầu lông, bi-a, skyradio, thư viện sách, can-teen...
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định và chế độ hiện hành của Công ty
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên nếu chứng minh được năng lực
Chế độ lương thưởng, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, trẻ trung, thân thiện
Trả lương đều đặn vào mùng 7, môi trường làm việc chuyên nghiệp, không toxic, chậm lương
BHXH đầy đủ, lương tháng thứ 13
Công ty có nhiều hoạt động sôi nổi: skyrun, clb đá bóng, cầu lông, bi-a, skyradio, thư viện sách, can-teen...
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định và chế độ hiện hành của Công ty
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên nếu chứng minh được năng lực
Chế độ lương thưởng, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, trẻ trung, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
