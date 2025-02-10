Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa Ecolife, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lên camp fb ads

Quản lý ngân sách chạy quảng cáo.

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch.

Phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo, báo cáo kết quả quảng cáo theo tuần, theo tháng.

Hỗ trợ các nhiệm vụ khác của team marketing.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy Facebook Ads là 1 lợi thế

Kỹ năng quản lý ngân sách.

Kiến thức chuyên môn về marketing.

Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm Lương cứng 6tr5 + com + thưởng chuyên cần (thu nhập không giới hạn)

Trả lương đều đặn vào mùng 7, môi trường làm việc chuyên nghiệp, không toxic, chậm lương

BHXH đầy đủ, lương tháng thứ 13

Công ty có nhiều hoạt động sôi nổi: skyrun, clb đá bóng, cầu lông, bi-a, skyradio, thư viện sách, can-teen...

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định và chế độ hiện hành của Công ty

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên nếu chứng minh được năng lực

Chế độ lương thưởng, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, trẻ trung, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

