Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH PHONG CÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa Việt Á, 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

2. Xây dựng và phát triển kênh Tiktok doanh nghiệp - Lập kế hoạch và triển khai quảng cáo Tiktok Ads (Theo dõi, phân tích, tối ưu các số liệu và đánh giá, đo lường cho các chiến dịch quảng cáo Tiktok Ads để đảm bảo theo KPI đã được giao)

3. Tối ưu SEO cho web (Lập bảng kế hoạch SEO, xây dựng chiến lược tăng traffic tới website, nghiên cứu về người dùng & đối thủ cạnh tranh, tối ưu Onpage – Offpage, triển khai chiến dịch link building, theo dõi, đánh giá chiến lược SEO, báo cáo kết quả định kỳ theo tháng, quý)

-Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm về Facebook Ads hoặc Tiktok Ads hoặc SEO Web và đã trực tiếp triển khai các chiến dịch trước đây

-Thành thạo sử dụng các công cụ trong Digital Marketing

-Sáng tạo, chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến và mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với công ty

-Giới tính: Nam hoặc nữ

-Độ tuổi: Dưới 30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH PHONG CÁCH Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng từ 10 - 20 triệu tùy theo năng lực (thỏa thuận) + Thưởng (đạt KPI) + Thưởng cuối năm theo năng lực và tình hình hoạt động của công ty

-Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các chế độ đãi ngộ khác

-Làm việc trong môi trường văn phòng năng động, chuyên nghiệp và thân thiện

-Được cấp thiết bị làm việc tại văn phòng

-Phụ cấp ăn trưa, gửi xe...

-Thời gian làm việc theo giờ hành chính (T2->T6 + Sáng T7)

- Đặc biệt:

+Có cơ hội được đi du lịch qua các tour thực tế ở Việt Nam và các nước Châu Á

+Được công ty tài trợ 100% học phí khi tham gia các khóa học nâng cao hay cập nhật, xu hướng trong lĩnh vực Digital Marketing

