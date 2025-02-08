Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Chung cư Báo Công an nhân dân, Đường Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Thực phẩm & Đồ uống, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
