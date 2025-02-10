Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 243 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

-Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage,

Website.

-Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.

-Phối hợp với marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty

-Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài viết, idea video / hình ảnh,...

-Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu..

-Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo

cho chiến dịch Digital Marketing.

-Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội

dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,...).

-Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

-Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

-Theo dõi feedback của khách hàng để đưa ra các điều chỉnh hợp lý và có thêm nội dung sáng tạo.

-Cập nhật thường xuyên các tin tức mới nhất để bổ sung vào ý tưởng và tăng thêm kho nội dung viết bài.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing (số năm kinh nghiệm).

- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương :9.000.000đ – 15.000.000đ (theo năng lực)

- Được đóng bảo hiểm

- Được thưởng các ngày lễ, tết

- Hưởng các chế độ phụ cấp, phúc lợi: Ốm đau, sinh nhật, du lịch vào dịp hè và các quyền lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin