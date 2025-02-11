Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 77 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Lên kế hoạch ý tưởng cho các chiến dịch chạy quảng cáo Facebook.
Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, tính hiệu quả của quảng cáo.
Xây dựng nội dung, các bài quảng cáo sản phẩm phù hợp với yêu cầu trên Fb ads, thị trường Phil.
Phối hợp với phòng Sales để lên plan trong tháng.
Báo cáo ngày/tuần/tháng theo yêu cầu quản lý.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về chạy ads Facebook, chạy mess thị trường Đông Nam Á là lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có sự sáng tạo, tư duy logic và nhạy bén với sự thay đổi của thị trường.
Là người ham học hỏi, nhiệt huyết, có ý chí cầu tiền và có khả năng tự làm việc độc lập.
Có laptop cá nhân.
Ưu tiên ứng viên có sự sáng tạo, tư duy logic và nhạy bén với sự thay đổi của thị trường.
Là người ham học hỏi, nhiệt huyết, có ý chí cầu tiền và có khả năng tự làm việc độc lập.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP: Lương cơ bản 7.000.000 + KPIs + thưởng teams + thưởng tuần cá nhân (+ Phụ cấp trực tối). Thử việc 1 tháng 80% lcb + hh nhận đủ 100% => Thu Nhập tháng trung bình từ 17.000.000 - 25.000.000
Lương thưởng kpi có hệ thống minh bạch, xét duyệt tăng lương 6 tháng - 1 năm.
Làm việc hoàn toàn dân chủ với ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo công ty.
Liên hoan tiệc trà sữa vào mỗi tuần, tiệc ngọt mỗi tháng.
Đãi ngộ, phúc lợi, sinh nhật, lễ tết,...
Làm việc trong môi trường mở có cơ hội tham gia công tác nước ngoài, được giao lưu học hỏi.
Lương thưởng kpi có hệ thống minh bạch, xét duyệt tăng lương 6 tháng - 1 năm.
Làm việc hoàn toàn dân chủ với ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo công ty.
Liên hoan tiệc trà sữa vào mỗi tuần, tiệc ngọt mỗi tháng.
Đãi ngộ, phúc lợi, sinh nhật, lễ tết,...
Làm việc trong môi trường mở có cơ hội tham gia công tác nước ngoài, được giao lưu học hỏi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI