Tuyển Digital Marketing Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm
- Hà Nội: Shophouse Mộc Lan 6
- 12, Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Lên kế hoạch, quản lý và sản xuất nội dung trên các nền tảng Social Media như Facebook, Instagram, Tiktok...
Phối hợp cùng các bộ phận khác để sản xuất, triển khai các chiến dịch truyền thông
Quản lý tài nguyên trên nền tảng Social Media
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch trên nền tảng Social Media
Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý
Lên kế hoạch, quản lý và triển khai các chương trình Marketing
Quản lý cập nhật nội dung, hình ảnh, giá bán, tồn kho... sản phẩm
Cập nhật thông tin chính sách từ các sàn TMĐT để kịp thời điều chỉnh tối ưu gian hàng
Trực tiếp làm việc với KAM để đăng ký tham gia các chương trình
Lập báo cáo và phân tích chỉ số vận hành của sàn TMĐT
Làm việc với đối tác Affiliate KOL/KOC để hợp tác phát triển gia tăng doanh số
Triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads/Tiktok Ads
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Các bạn năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao, có tham vọng phát triển trong ngành Marketing và trở thành Leader/ Manager
Thích ứng nhanh với yêu cầu công việc liên tục thay đổi
Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm Thì Được Hưởng Những Gì
Được học và làm tại môi trường năng động, start-up nhưng chuyên nghiệp với KPIs, quy trình, hệ thống chuyên nghiệp
Sau quá trình Intern thành công sẽ được nhận làm nhân viên chính thức để học hỏi và thể hiện năng lực nhiều hơn
Lương, thưởng theo năng lực (Lương cứng + Commision + Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe)
Thưởng tháng lương thứ 13, hàng năm đi du hí, hàng tháng đi ăn chơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
