Tuyển Digital Marketing Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Shophouse Mộc Lan 6 - 12, Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Lên kế hoạch, quản lý và sản xuất nội dung trên các nền tảng Social Media như Facebook, Instagram, Tiktok...

Phối hợp cùng các bộ phận khác để sản xuất, triển khai các chiến dịch truyền thông

Quản lý tài nguyên trên nền tảng Social Media

Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch trên nền tảng Social Media

Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý

Lên kế hoạch, quản lý và triển khai các chương trình Marketing

Quản lý cập nhật nội dung, hình ảnh, giá bán, tồn kho... sản phẩm

Cập nhật thông tin chính sách từ các sàn TMĐT để kịp thời điều chỉnh tối ưu gian hàng

Trực tiếp làm việc với KAM để đăng ký tham gia các chương trình

Lập báo cáo và phân tích chỉ số vận hành của sàn TMĐT

Làm việc với đối tác Affiliate KOL/KOC để hợp tác phát triển gia tăng doanh số

Triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads/Tiktok Ads

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Các bạn năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao, có tham vọng phát triển trong ngành Marketing và trở thành Leader/ Manager

Thích ứng nhanh với yêu cầu công việc liên tục thay đổi

Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm Thì Được Hưởng Những Gì

Được học và làm việc trực tiếp với các Quản lý đã có nhiều kinh nghiệm Marketing

Được học và làm tại môi trường năng động, start-up nhưng chuyên nghiệp với KPIs, quy trình, hệ thống chuyên nghiệp

Sau quá trình Intern thành công sẽ được nhận làm nhân viên chính thức để học hỏi và thể hiện năng lực nhiều hơn

Lương, thưởng theo năng lực (Lương cứng + Commision + Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe)

Thưởng tháng lương thứ 13, hàng năm đi du hí, hàng tháng đi ăn chơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

