Tuyển Digital Marketing Techno Vietnam Industries Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

Mức lương 500 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Liên hệ với Khách hàng tiềm năng để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, sắp xếp các cuộc họp với Đối tác hoặc Kỹ sư

- Liên hệ với các Nhà cung cấp để tìm kiếm nguồn hàng, xác nhận các yêu cầu và báo giá, chi phí, điều khoản giao hàng,...

- Gặp mặt, trao đổi, đàm phán với khách hàng về các Hỏi hàng, Báo giá, Đơn hàng, Thời gian giao hàng…

- Chuẩn bị các Báo cáo, dữ liệu marketing / bán hàng để phân tích thị trường, trao đổi kế hoạch phát triển kinh doanh

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

YÊU CẦU:

- NỮ, tốt nghiệp Đại học, sử dụng tốt Tiếng Nhật (trình độ tương đương N3 trở lên)

- Khả năng Tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp và công việc

- Tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình, chịu khó, kiên định với mục tiêu và có trách nhiệm trong công việc được giao

- Năng động, có đam mê, tận tâm trong lĩnh vực Bán hàng/ Đối ngoại/ Chăm sóc Khách hàng

- Đi công tác trong nước và nước ngoài khi có yêu cầu

Tại Techno Vietnam Industries Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

