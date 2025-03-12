Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 916/5 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Khảo sát, phân tích tích thị trường/ khách hàng/ sản phẩm/ đối thủ cạnh tranh

Quản lý và lên kế hoạch về ngân sách cho các chiến dịch

Lên kế hoạch và triển khai các chương trình Marketing (chương trình khuyến mãi, hoạt náo, sự kiện, minigame,...) tại điểm bán

Tổng kết và đo lường hiệu quả từng chiến dịch

Họp cùng team và các bộ phận liên quan lên ý tưởng cho các chiến dịch, đề xuất các POSM

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công trực tiếp từ cấp trên

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Tổ chức sự kiện,... hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí tương đương

Có thể đi thị trường khảo sát

Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản

Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel tốt

Hoạt bát, giao tiếp, kết nối tốt

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 13.000.000 Gross

Phục vụ cơm trưa/chiều tại Văn phòng

Cấp thiết bị làm việc đầy đủ - Smartphone, Sim 4G, Laptop

Có xe đưa đón + tài xế khi đi công tác/ có những ngày tự túc + Công tác phí

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 – 11h30; 12h30 – 16h30

BHXH đóng trên tổng lương, Bảo hiểm 24h, Khám sức khỏe hàng năm

Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03 và 20/10 (hội chị em), 02/09, 20/10, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc

Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu, ..

Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày

Quà mừng kết hôn

Hỗ trợ công tác phí theo chính sách công ty

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin