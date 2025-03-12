Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 916/5 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Khảo sát, phân tích tích thị trường/ khách hàng/ sản phẩm/ đối thủ cạnh tranh
Quản lý và lên kế hoạch về ngân sách cho các chiến dịch
Lên kế hoạch và triển khai các chương trình Marketing (chương trình khuyến mãi, hoạt náo, sự kiện, minigame,...) tại điểm bán
Tổng kết và đo lường hiệu quả từng chiến dịch
Họp cùng team và các bộ phận liên quan lên ý tưởng cho các chiến dịch, đề xuất các POSM
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công trực tiếp từ cấp trên
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Tổ chức sự kiện,... hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí tương đương
Có thể đi thị trường khảo sát
Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản
Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel tốt
Hoạt bát, giao tiếp, kết nối tốt
Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 - 13.000.000 Gross
Phục vụ cơm trưa/chiều tại Văn phòng
Cấp thiết bị làm việc đầy đủ - Smartphone, Sim 4G, Laptop
Có xe đưa đón + tài xế khi đi công tác/ có những ngày tự túc + Công tác phí
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 – 11h30; 12h30 – 16h30
BHXH đóng trên tổng lương, Bảo hiểm 24h, Khám sức khỏe hàng năm
Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03 và 20/10 (hội chị em), 02/09, 20/10, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc
Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu, ..
Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày
Quà mừng kết hôn
Hỗ trợ công tác phí theo chính sách công ty
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
