Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 61 Vũ Thạnh
- Chợ Dừa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Chụp ảnh khách hàng, bác sĩ phục vụ cho quá trình Marketing thương hiệu bác sĩ thẩm mỹ.
- Hậu kì ảnh đã khai thác (Nếu là video thì đẩy về văn phòng có đội dựng riêng).
- Chỉnh sửa mẫu thiết kế có sẵn theo yêu cầu
- Các công việc được giao theo sự chỉ đạo cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ, CÓ điện thoại từ IP 12 trở lên để phục vụ việc chụp ảnh
- Độ tuổi từ 20 - 28
- Có tư duy hình ảnh tốt, sáng tạo.
- Kĩ năng Quay-Chụp không cần chuyên, chỉ cần nhiệt tình, nhanh nhẹn và năng động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập : 10 - 13 tr
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình
- Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, ... đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
