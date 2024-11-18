Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 61 Vũ Thạnh - Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Chụp ảnh khách hàng, bác sĩ phục vụ cho quá trình Marketing thương hiệu bác sĩ thẩm mỹ.

- Hậu kì ảnh đã khai thác (Nếu là video thì đẩy về văn phòng có đội dựng riêng).

- Chỉnh sửa mẫu thiết kế có sẵn theo yêu cầu

- Các công việc được giao theo sự chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, CÓ điện thoại từ IP 12 trở lên để phục vụ việc chụp ảnh

- Độ tuổi từ 20 - 28

- Có tư duy hình ảnh tốt, sáng tạo.

- Kĩ năng Quay-Chụp không cần chuyên, chỉ cần nhiệt tình, nhanh nhẹn và năng động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập : 10 - 13 tr

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình

- Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, ... đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.