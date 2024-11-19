Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Phụ trách tiến hành live Tiktok/shopee, giới thiệu công ty, quảng cáo sản phẩm

Thông qua kênh Tiktok/shopee giới thiệu cho khách hàng thông tin về sản phẩm, giải đáp thắc mắc, đóng góp ý kiến, kêu gọi người dùng mua sản phẩm

Dựa theo yêu cầu và nội dung hoạch định sẵn, khuấy động, đảm bảo sức nóng của Livestream

Tôn trọng quy định của sàn và các quy định của công ty, đáp ứng được các yêu về thời gian, đạt được hiệu quả mong muốn

Phối hợp quay các video quảng các trên các trang quảng cáo

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ trên 18-35, có cá tính, ăn ảnh, biết diễn, không ngại máy quay

Có khí chất, tính cách hướng ngoại, dám bộc lộ bản thân, suy nghĩ tích cực, ưu tiên các bạn có thêm các tài năng khác.

Tư duy mạch lạc, nói năng lưu loát, giao tiếp được tiếng Trung/ Anh, ưu tiên có kinh nghiệm live cùng hàng hoá, quen thuộc với tiktok/shopee

Có kinh nghiệm sales sản phẩm, yêu thích ngành live.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 đến 18 triệu (nhân viên chính thức có thưởng thêm KPI và hiệu suất công việc theo chính sách của công ty)

Đóng BHXH theo quy định, thưởng lễ tết, sinh nhật, ốm đau,.. theo quy định công ty

Công ty có sẵn phòng live, làm việc trực tiếp tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH

