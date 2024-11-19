Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
- Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Phụ trách tiến hành live Tiktok/shopee, giới thiệu công ty, quảng cáo sản phẩm
Thông qua kênh Tiktok/shopee giới thiệu cho khách hàng thông tin về sản phẩm, giải đáp thắc mắc, đóng góp ý kiến, kêu gọi người dùng mua sản phẩm
Dựa theo yêu cầu và nội dung hoạch định sẵn, khuấy động, đảm bảo sức nóng của Livestream
Tôn trọng quy định của sàn và các quy định của công ty, đáp ứng được các yêu về thời gian, đạt được hiệu quả mong muốn
Phối hợp quay các video quảng các trên các trang quảng cáo
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khí chất, tính cách hướng ngoại, dám bộc lộ bản thân, suy nghĩ tích cực, ưu tiên các bạn có thêm các tài năng khác.
Tư duy mạch lạc, nói năng lưu loát, giao tiếp được tiếng Trung/ Anh, ưu tiên có kinh nghiệm live cùng hàng hoá, quen thuộc với tiktok/shopee
Có kinh nghiệm sales sản phẩm, yêu thích ngành live.
Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo quy định, thưởng lễ tết, sinh nhật, ốm đau,.. theo quy định công ty
Công ty có sẵn phòng live, làm việc trực tiếp tại văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
