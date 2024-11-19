Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả, đáp ứng mục tiêu doanh số và nhận diện thương hiệu.

Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, bao gồm việc A/B testing, điều chỉnh ngân sách, targeting và creative.

Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo và báo cáo kết quả định kỳ.

Nghiên cứu và cập nhật kiến thức mới về Facebook Ads và các xu hướng marketing online.

Quản lý ngân sách quảng cáo và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.

Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads.

Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương THỎA THUẬN

Nhận lương mồng 5 hàng tháng. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin