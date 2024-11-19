Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Tân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả, đáp ứng mục tiêu doanh số và nhận diện thương hiệu.
Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, bao gồm việc A/B testing, điều chỉnh ngân sách, targeting và creative.
Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo và báo cáo kết quả định kỳ.
Nghiên cứu và cập nhật kiến thức mới về Facebook Ads và các xu hướng marketing online.
Quản lý ngân sách quảng cáo và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.
Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads.
Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads.
Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương THỎA THUẬN
Nhận lương mồng 5 hàng tháng. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Nhận lương mồng 5 hàng tháng. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROSUCCESS CAPITAL HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI