Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 341 Lạc Long Quân Phường 5 Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên Facebook Ads, Instagram Ads để tăng doanh số bán hàng.
Quản lý nội dung và hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội (Instagram, Facebook).
Tương tác, trả lời tin nhắn, chốt đơn hàng với khách hàng.
Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo và tối ưu hóa.
Cập nhật xu hướng thời trang, đặc biệt là phong cách Hàn Quốc để áp dụng vào chiến lược marketing.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm quảng cáo và bán hàng trên Facebook, Instagram.
Am hiểu về thị trường thời trang, đặc biệt là phong cách Hàn Quốc.
Kỹ năng sáng tạo nội dung, nắm bắt xu hướng nhanh nhạy.
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop) hoặc có kinh nghiệm làm KOL marketing.

Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng doanh số.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, luôn cập nhật xu hướng.
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng marketing & bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM

HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 36A, Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

