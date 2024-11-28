Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Rev Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Sáng tạo content marketing trên các nền tảng digital.

Kiểm soát các nền tảng quảng cáo.

Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra.

Thực hiện công việc theo yêu cầu của Người hướng dẫn

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông thạo tiếng Anh là một lời thế

Thực tập trong vòng 03 tháng.

Backgroud Marketing và Business là một lợi thế.

Trung thực, năng động, sáng tạo, chăm chỉ.

Có laptop riêng.

Có thể thực tập fulltime.

Tại Công ty Cổ phần Rev Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chi tiết về kỹ năng nghiệp vụ.

Được đào tạo tất tần tật về Marketing.

Trợ cấp thực tập: 2.000.000đ

Được thực chiến trên các nền tảng digital tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Rev Group

