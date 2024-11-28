Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Rev Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Rev Group
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Sáng tạo content marketing trên các nền tảng digital.
Kiểm soát các nền tảng quảng cáo.
Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra.
Thực hiện công việc theo yêu cầu của Người hướng dẫn
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thông thạo tiếng Anh là một lời thế
Thực tập trong vòng 03 tháng.
Backgroud Marketing và Business là một lợi thế.
Trung thực, năng động, sáng tạo, chăm chỉ.
Có laptop riêng.
Có thể thực tập fulltime.
Thực tập trong vòng 03 tháng.
Backgroud Marketing và Business là một lợi thế.
Trung thực, năng động, sáng tạo, chăm chỉ.
Có laptop riêng.
Có thể thực tập fulltime.
Tại Công ty Cổ phần Rev Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chi tiết về kỹ năng nghiệp vụ.
Được đào tạo tất tần tật về Marketing.
Trợ cấp thực tập: 2.000.000đ
Được thực chiến trên các nền tảng digital tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Được đào tạo tất tần tật về Marketing.
Trợ cấp thực tập: 2.000.000đ
Được thực chiến trên các nền tảng digital tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Rev Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI