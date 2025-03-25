Tuyển Digital Marketing Motives Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Motives Vietnam Corporation
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: M Building, 09 Street No.8, Zone A, South New Urban Area Tan Phu Ward, District 7
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm việc với khách hàng về Sourcing, Develop, Sample, TNA, Prices, Order
- Làm việc và triển khai với Team về Sourcing, Develop, Sample, TNA, Prices, Order
- Kiểm tra giá CM & giá NPL cấu thành để báo giá cho khách hàng
- Đảm bảo tất cả giá, NPL, Mẫu phải được duyệt trước khi vào sản xuất
- Theo dõi và cập nhật TNA cho khách hàng và planning
- Thực hiện tổ chức sự kiện theo sự chỉ đạo của quản lý
- Quản lý nhân viên hiệu quả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, ngành may mặc, kinh tế, quản trị và các ngành liên quan.
- 5+ năm ở vị trí tương đương hoặc liên quan.
- Tiếng anh giao tiếp tốt. (bằng email hoặc giao tiếp trực tiếp)
- Tiếng anh giao tiếp tốt
- Kỹ năng: lãnh đạo, làm việc chi tiết, kỹ lưỡng, linh hoạt
Quyền lợi
- Các hoạt động xã hội bao gồm đi bộ từ thiện, hiến máu và tài trợ học bổng.
- Hoạt động của câu lạc bộ thể thao bao gồm gym, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và bơi lội.
Tại Motives Vietnam Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Motives Vietnam Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
