Tuyển Digital Marketing Motives Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: M Building, 09 Street No.8, Zone A, South New Urban Area Tan Phu Ward, District 7

Mô Tả Công Việc

- Làm việc với khách hàng về Sourcing, Develop, Sample, TNA, Prices, Order

- Làm việc và triển khai với Team về Sourcing, Develop, Sample, TNA, Prices, Order

- Kiểm tra giá CM & giá NPL cấu thành để báo giá cho khách hàng

- Đảm bảo tất cả giá, NPL, Mẫu phải được duyệt trước khi vào sản xuất

- Theo dõi và cập nhật TNA cho khách hàng và planning

- Thực hiện tổ chức sự kiện theo sự chỉ đạo của quản lý

- Quản lý nhân viên hiệu quả

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, ngành may mặc, kinh tế, quản trị và các ngành liên quan.

- 5+ năm ở vị trí tương đương hoặc liên quan.

- Tiếng anh giao tiếp tốt. (bằng email hoặc giao tiếp trực tiếp)

- Kỹ năng: lãnh đạo, làm việc chi tiết, kỹ lưỡng, linh hoạt

Quyền lợi

- Các hoạt động xã hội bao gồm đi bộ từ thiện, hiến máu và tài trợ học bổng.

- Hoạt động của câu lạc bộ thể thao bao gồm gym, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và bơi lội.

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

