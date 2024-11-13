Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LISEMCO 5 làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: km6, quốc lộ 5, Hùng Vương, Hồng Hàng, Hải Phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch quản lý và điều phối dự án.

- Đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng, nhóm dự án và các bộ phận/phòng ban khác.

- Lập báo cáo tiến độ, khối lượng thực hiện của dự án.

- Kiểm soát tiến độ, khối lượng, chất lượng, chi phí của dự án.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học khối kỹ thuật;

- Có kinh nghiệm quản lý sản xuất gia công cơ khí: kết cấu thép/bồn bể, ống...

- Sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn thành công việc đúng tiến độ;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LISEMCO 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực từ 20-25 triệu/tháng.

- Công ty hỗ trợ bữa trưa tại văn phòng.

- Được mua bảo hiểm 24/7 ngay khi thử việc.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.

- Thưởng các ngày lễ trong năm, tháng lương 13, nghỉ phép năm.

- Các chế độ thăm hỏi hiếu hỉ, du lịch, sinh nhật...

- Môi trường làm việc hợp tác, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LISEMCO 5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin