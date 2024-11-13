Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LISEMCO 5 làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LISEMCO 5
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: km6, quốc lộ 5, Hùng Vương, Hồng Hàng, Hải Phòng, Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Lập kế hoạch quản lý và điều phối dự án.
- Đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng, nhóm dự án và các bộ phận/phòng ban khác.
- Lập báo cáo tiến độ, khối lượng thực hiện của dự án.
- Kiểm soát tiến độ, khối lượng, chất lượng, chi phí của dự án.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học khối kỹ thuật;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LISEMCO 5 Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực từ 20-25 triệu/tháng.
- Công ty hỗ trợ bữa trưa tại văn phòng.
- Được mua bảo hiểm 24/7 ngay khi thử việc.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.
- Thưởng các ngày lễ trong năm, tháng lương 13, nghỉ phép năm.
- Các chế độ thăm hỏi hiếu hỉ, du lịch, sinh nhật...
- Môi trường làm việc hợp tác, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG LISEMCO 5
