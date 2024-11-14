Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Các Ban điều hành dự án và Văn phòng Công ty (tòa nhà Vinaincon Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội), Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Triển khai thi công ngoài hiện trường

Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế;

Lập kế hoạch, hướng dẫn công nhân, tổ chức triển khai các công việc trên công trường đảm bảo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Tổ chức triển khai công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.

Bóc tách, chuẩn bị vật tư và kiểm soát vật tư thi công

Tính toán chi tiết để dự toán, lắp đặt, ước tính chi phí lao động, vật liệu, thiết bị, ...

Kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công

Xác nhận chất lượng, khối lượng công việc của nhà thầu phụ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ chuyên ngành về xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, ... (hệ kỹ sư)

- Sử dụng thành tạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

- Đam mê nghề nghiệp, năng động, nhiệt tình và cầu thị.

Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 8 - 15 triệu (chưa bao gồm các khoản phụ cấp khác), có thể thỏa thuận khi phỏng vấn. Cam kết không nợ lương

- Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.

- BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.

- Hàng năm có các chế độ phục lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại.....

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon

