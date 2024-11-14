Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon
- Hà Nội: Các Ban điều hành dự án và Văn phòng Công ty (tòa nhà Vinaincon Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội), Ba Đình
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Triển khai thi công ngoài hiện trường
Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế;
Lập kế hoạch, hướng dẫn công nhân, tổ chức triển khai các công việc trên công trường đảm bảo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.
Tổ chức triển khai công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.
Bóc tách, chuẩn bị vật tư và kiểm soát vật tư thi công
Tính toán chi tiết để dự toán, lắp đặt, ước tính chi phí lao động, vật liệu, thiết bị, ...
Kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
Xác nhận chất lượng, khối lượng công việc của nhà thầu phụ.
Các công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành tạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.
-
- Đam mê nghề nghiệp, năng động, nhiệt tình và cầu thị.
Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.
- BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.
- Hàng năm có các chế độ phục lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại.....
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI