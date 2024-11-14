Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chuyên viên Quảng cáo:

- Xây dựng kế hoạch phát triển trên các kênh: Facebook và Google)

- Nghiên cứu insight khách hàng hàng tuần, tháng.

- Phối hợp cùng content triển khai các nội dung quảng cáo hiệu quả

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt.

- Đo lường và báo cáo chất lượng: Content, Mess, Data,..

- Theo dõi các xu hướng của thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh trên các trang MXH.

- Phối hợp với các bộ phận khác để cùng triển khai kế hoạch truyền thông, quảng cáo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

- Yêu cầu có kinh nghiệm cứng từ 1 năm digital marketing (Ưu tiên mảng giáo dục).

(Ưu tiên mảng giáo dục).

- Có khả năng sử dụng đa dạng các công thức viết content quảng cáo hiệu quả.

- Từng chạy ngân sách từ 50.000.000đ/ tháng trở lên.

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH khối ngành: Kinh tế, Marketing, Thương mại điện tử, hệ thống thông tin...

Yêu cầu:

- Có khả năng viết bài PR, copywriter trên các diễn đàn, MXH...

- Có kỹ năng làm việc độc lập và teamwork.

- Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, thăng tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000vnđ – 12.000.000vnđ/tháng

Lương cứng

Phụ cấp: 43.000vnđ/ngày.

Phụ cấp:

Các chính sách:

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).

- Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram;

- Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo;

- Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing: thiết kế, chỉnh sửa video, chạy ads;

- Lộ trình thăng tiến lên vị trí Trưởng dự án, Trưởng nhóm content sau 6 tháng - 1 năm làm việc.

- Đóng BHXH, BHYT.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.

- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin