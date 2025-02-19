Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 04, Nv22, KĐT Lideco, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
+ Giảng dạy tiếng Trung cho học viên theo giáo trình được chỉ định và trang bị các thiết bị như tivi, ... để giảng dạy cho lao động và du học sinh.
+ Giáo dục định hướng cho học viên.
+ Quản lý chất lượng học viên, lập báo cáo kết quả học tập đinh kỳ hàng tháng của học viên cho Quản lý đào tạo.
+ Tham gia các hoạt động ngoại khóa của trung tâm.
+ Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng trung: Nghe, nói, đọc, viết tốt.
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, ham học hỏi.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương 10 -12tr+thưởng KPI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI