Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

+ Giảng dạy tiếng Trung cho học viên theo giáo trình được chỉ định và trang bị các thiết bị như tivi, ... để giảng dạy cho lao động và du học sinh.

+ Giáo dục định hướng cho học viên.

+ Quản lý chất lượng học viên, lập báo cáo kết quả học tập đinh kỳ hàng tháng của học viên cho Quản lý đào tạo.

+ Tham gia các hoạt động ngoại khóa của trung tâm.

+ Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.