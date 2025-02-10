Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHẤT NGÔN VI ĐỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHẤT NGÔN VI ĐỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHẤT NGÔN VI ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHẤT NGÔN VI ĐỊNH

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHẤT NGÔN VI ĐỊNH

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Thực hiện công việc giảng dạy online - offline.
- Soạn thảo slide bài giảng, bài tập bổ trợ theo từng ngày lên lớp.
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
- Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế.
- Hỗ trợ đóng góp về phát triển chương trình & phương pháp dạy mới hiệu quả.
- Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Trung hoặc Sư phạm tiếng Trung tại các trường Đại học trong và ngoài nước.
- Có trình độ từ HSK5 trở lên.
- Có kinh nghiệm giảng dạy, kỹ năng sư phạm, xử lý tình huống tốt.
- Yêu thích công việc giảng dạy, sẵn sàng đổi mới.
- Trang bị laptop hỗ trợ công việc.
- Tỉ mỉ, chăm chỉ, kĩ năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập tốt.
- Sáng tạo, chịu khó, biết lắng nghe và ham học hỏi.
- Quản lý thời gian và phối hợp công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHẤT NGÔN VI ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: thỏa thuận bao gồm LCB + Phụ cấp (Cơm trưa, điện thoại, xăng xe) từ 10 -14tr
- Tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước - Hưởng các chế độ thưởng cứng của công ty như (Sinh nhật, ngày 30/4 – 1/5, ngày 8/3, Ngày 20/10, lương tháng 13, lễ tết ...)
- Tăng lương 1 năm/lần đối với nhân viên và 1 năm/2 lần đối với cấp quản lý
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung thân thiện, trẻ trung, năng động
- Tham gia các buổi team-building cùng công ty
- Phối hợp, tương tác, hỗ trợ chặt chẽ các bộ phận khác để hoàn thành công việc được giao
- Giao tiếp, kết nối thực hiện công việc với tinh thần tập thể và cầu tiến - Xây dựng tập thể vững mạnh, tuyên phong, máu lửa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHẤT NGÔN VI ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHẤT NGÔN VI ĐỊNH

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHẤT NGÔN VI ĐỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà LK 27 Khu dân cư Romantic Park, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

