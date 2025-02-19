Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 30/46 Hưng Thịnh, X2A, Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soạn giáo trình, giảng dạy và quản lý các lớp tiếng Trung (sơ cấp) cho học sinh Du học, học tiếng…

-Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học và luyện thi tiếng đồng thời kết hợp giới thiệu về văn hóa nước mình dạy thông qua việc giảng dạy.

-Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế thể hiện theo Bảng đánh giá KPI hàng tháng, các chương trình thao giảng định kỳ của công ty

- Có trách nhiệm phối kết hợp với cấp trên và đồng nghiệp để báo cáo về quản lý chất lượng tiếng, ý thức của học sinh lớp mình phụ trách, làm việc theo sự sắp xếp của phòng do Trưởng bộ phận và Quản lý đào tạo giao phó.

- Đối với giáo viên dạy Fulltime ngoài giờ dạy 06 tiếng, sẽ làm các nghiệp vụ khác bao gồm Tư vấn Tuyển sinh hoặc dịch hồ sơ liên lạc trường Hàn ... theo phân công công việc được Quản lý giao

- Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu công việc, tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của Phòng ban/bộ phận

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi: từ 20 đến 40 tuổi - Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm 06 tháng về giảng dạy Tiếng Trung.

- Ưu tiên các bạn biết tiếng Trung phồn thể, có bằng HSK4/Tocfl 3 trở lên

- Ưu tiên ứng viên đã từng Du học Đài Loan, có kinh nghiệm ôn phỏng vấn Văn phòng Đài Bắc

- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung cho Du học sinh

- Có khả năng sư phạm, đàm thoại tốt, yêu thích công việc đào tạo, giảng dạy.

- Có tư duy và khả năng phân tích, tổng hợp tốt, tác phong nhanh nhẹn, làm việc nhiệt tình, cẩn thận, chu đáo

Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương partime/fulltime thỏa thuận

- Partime: Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu: làm ca 6h/ngày (8h-11h, 13h-16h)

- Fulltime: Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu và 2 ngày thứ Bảy/tháng: 8h-17h nghỉ trưa 1h

- Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng người Đài Loan, Trung Quốc

- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

- Có ký túc xá cho các bạn ở xa

