Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

● Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu kinh doanh của bộ phận

● Lập kế hoạch, triển khai, giám sát việc thực hiện các mục tiêu (tháng, quý, năm) về kinh doanh

● Đề xuất các chính sách kinh doanh, chính sách tạo động lực và truyền thông cho nhân viên thấu hiểu nhằm tăng năng suất

● Xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho nhân viên hoàn thành mục tiêu

● Đào tạo, huấn luyện để đảm bảo nhân viên đủ năng lực, có tinh thần đoàn kết, có kỷ luật, thái độ cam kết để làm việc