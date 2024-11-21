Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành
- Bình Dương:
- Số 3, Đường Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố 1, Phường Tân Định, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
● Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu kinh doanh của bộ phận
● Lập kế hoạch, triển khai, giám sát việc thực hiện các mục tiêu (tháng, quý, năm) về kinh doanh
● Đề xuất các chính sách kinh doanh, chính sách tạo động lực và truyền thông cho nhân viên thấu hiểu nhằm tăng năng suất
● Xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho nhân viên hoàn thành mục tiêu
● Đào tạo, huấn luyện để đảm bảo nhân viên đủ năng lực, có tinh thần đoàn kết, có kỷ luật, thái độ cam kết để làm việc
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Tại Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
● Nghỉ lễ tết hàng năm
● Du lịch nghỉ dưỡng tủy thuộc vào mục tiêu thành tích đội nhóm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
