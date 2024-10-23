Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân

Giám đốc dự án

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C19BT08 đường Nguyễn Văn Ninh, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

• Điều hành tổng thể mọi hoạt động liên quan đến các dự án do mình phụ trách
• Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác kỹ thuật của các dự án.
• Lập kế hoạch dự án và triển khai thực hiện.
• Kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ thiết kế và dự toán của dự án do tư vấn thiết kế xây dựng trước khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thẩm định, phân tích tính hiệu quả của các dự án
• Lập ngân sách hợp lý cho từng dự án,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu sâu Pháp luật chuyên ngành đã học, am hiểu về một số Luật khác có liên quan đến công việc như: Lâm nghiệp, Quy hoạch, Xây dựng, đầu tư, Đất đai, Môi trường, khoáng sản, Tài nguyên nước, Giao thông, BĐS... Có năng lực về quản lý và khả năng về thuyết trình Dự án, Biết xây dựng bài thầu để mời thầu những gói thầu trong Dự án đầu tư, Biết chấm thầu, kiểm tra và nghiệm thu các gói thầu về khảo sát địa hình, quy hoạch cảnh quan, quy hoạch chi tiết, quy hoạch Tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế hạ tầng kỹ thuật và thiết kế kiến trúc.... Am hiểu về lập tự toán xây dựng và tổng mức đầu tư của Dự án. Đã làm chủ bút Dự án, trưởng nhóm; hoặc Trưởng phòng phát triển DA từ khi bắt đầu, thành thạo các bước: xin Quy hoạch vị trí thực hiện Dự án, xin quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 để viết Dự án đầu tư, thuyết minh đánh giá tác động môi trường, PCCC, Tổng hợp và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.
Hiểu sâu Pháp luật chuyên ngành đã học, am hiểu về một số Luật khác có liên quan đến công việc như: Lâm nghiệp, Quy hoạch, Xây dựng, đầu tư, Đất đai, Môi trường, khoáng sản, Tài nguyên nước, Giao thông, BĐS...
Có năng lực về quản lý và khả năng về thuyết trình Dự án,
Biết xây dựng bài thầu để mời thầu những gói thầu trong Dự án đầu tư,
Biết chấm thầu, kiểm tra và nghiệm thu các gói thầu về khảo sát địa hình, quy hoạch cảnh quan, quy hoạch chi tiết, quy hoạch Tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế hạ tầng kỹ thuật và thiết kế kiến trúc....
Am hiểu về lập tự toán xây dựng và tổng mức đầu tư của Dự án.
Đã làm chủ bút Dự án, trưởng nhóm; hoặc Trưởng phòng phát triển DA từ khi bắt đầu, thành thạo các bước: xin Quy hoạch vị trí thực hiện Dự án, xin quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 để viết Dự án đầu tư, thuyết minh đánh giá tác động môi trường, PCCC,
Tổng hợp và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Tại Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, hưởng lương tháng 13,....
- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding
- Thời gian làm việc: từ T2- T7, buổi sáng từ 8h- 12h, buổi chiều từ 13h30-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân

Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C19 - BT 08, đường Nguyễn Văn Ninh, khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-du-n-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job222578
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Giám đốc dự án VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đức Trung
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đức Trung
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Hạn nộp: 28/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
Tuyển Giám đốc dự án Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 2 USD
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
Hạn nộp: 17/07/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP T2 HOLDING
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CP T2 HOLDING làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP T2 HOLDING
Hạn nộp: 10/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Giám đốc dự án VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đức Trung
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đức Trung
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Hạn nộp: 28/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
Tuyển Giám đốc dự án Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 2 USD
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
Hạn nộp: 17/07/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP T2 HOLDING
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CP T2 HOLDING làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP T2 HOLDING
Hạn nộp: 10/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Đức Trung
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm