Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C19BT08 đường Nguyễn Văn Ninh, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

• Điều hành tổng thể mọi hoạt động liên quan đến các dự án do mình phụ trách

• Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác kỹ thuật của các dự án.

• Lập kế hoạch dự án và triển khai thực hiện.

• Kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ thiết kế và dự toán của dự án do tư vấn thiết kế xây dựng trước khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thẩm định, phân tích tính hiệu quả của các dự án

• Lập ngân sách hợp lý cho từng dự án,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu sâu Pháp luật chuyên ngành đã học, am hiểu về một số Luật khác có liên quan đến công việc như: Lâm nghiệp, Quy hoạch, Xây dựng, đầu tư, Đất đai, Môi trường, khoáng sản, Tài nguyên nước, Giao thông, BĐS... Có năng lực về quản lý và khả năng về thuyết trình Dự án, Biết xây dựng bài thầu để mời thầu những gói thầu trong Dự án đầu tư, Biết chấm thầu, kiểm tra và nghiệm thu các gói thầu về khảo sát địa hình, quy hoạch cảnh quan, quy hoạch chi tiết, quy hoạch Tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế hạ tầng kỹ thuật và thiết kế kiến trúc.... Am hiểu về lập tự toán xây dựng và tổng mức đầu tư của Dự án. Đã làm chủ bút Dự án, trưởng nhóm; hoặc Trưởng phòng phát triển DA từ khi bắt đầu, thành thạo các bước: xin Quy hoạch vị trí thực hiện Dự án, xin quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 để viết Dự án đầu tư, thuyết minh đánh giá tác động môi trường, PCCC, Tổng hợp và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Hiểu sâu Pháp luật chuyên ngành đã học, am hiểu về một số Luật khác có liên quan đến công việc như: Lâm nghiệp, Quy hoạch, Xây dựng, đầu tư, Đất đai, Môi trường, khoáng sản, Tài nguyên nước, Giao thông, BĐS...

Có năng lực về quản lý và khả năng về thuyết trình Dự án,

Biết xây dựng bài thầu để mời thầu những gói thầu trong Dự án đầu tư,

Biết chấm thầu, kiểm tra và nghiệm thu các gói thầu về khảo sát địa hình, quy hoạch cảnh quan, quy hoạch chi tiết, quy hoạch Tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế hạ tầng kỹ thuật và thiết kế kiến trúc....

Am hiểu về lập tự toán xây dựng và tổng mức đầu tư của Dự án.

Đã làm chủ bút Dự án, trưởng nhóm; hoặc Trưởng phòng phát triển DA từ khi bắt đầu, thành thạo các bước: xin Quy hoạch vị trí thực hiện Dự án, xin quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 để viết Dự án đầu tư, thuyết minh đánh giá tác động môi trường, PCCC,

Tổng hợp và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Tại Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, hưởng lương tháng 13,....

- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.

- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding

- Thời gian làm việc: từ T2- T7, buổi sáng từ 8h- 12h, buổi chiều từ 13h30-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần vật liệu Vĩnh Tân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin